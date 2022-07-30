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賣場地下停車場較悶熱？ 轎車引擎室突自燃起火

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市樹林區大安路的家樂福地下2樓停車場，今晚8時14分傳出轎車引擎室起火，由於是人潮密集的大賣場，消防局動員28輛車和76人趕往，8時32分迅速撲滅火勢，起火原因待查。

前陣子「類熱浪」襲台，新北市數度高溫飆到39度，但昨晚一場大雨之後，今天相對涼爽一些，但地下室停車場還是比較悶熱的環境。晚間傳出1輛車齡8年的Nissan Sentra轎車引擎室自燃，消防局調度大批人車馳援。

當時賣場的自動滅火設備有啟動，灑水降溫侷限火勢，消防隊員趕抵再撬開引擎蓋射水確認火勢撲滅，並確認車內無人，左右兩側停車均未遭波及，但一時之間地下停車場煙霧瀰漫，直到晚間9時許仍持續排煙。

警方稍後找到車主，他說停妥車後進入賣場消費，僅大約20分鐘就聽說引擎室自燃起火；左右兩側停放的另2名車主也被通知到場確認有無財損。詳細的起火肇因，有待消防局鑑識調查。

賣場的自動滅火設備感應到火警，啟動灑水降溫侷限火勢。記者林昭彰／翻攝
賣場的自動滅火設備感應到火警，啟動灑水降溫侷限火勢。記者林昭彰／翻攝
消防局動員大批人車趕往滅火。記者林昭彰／翻攝
消防局動員大批人車趕往滅火。記者林昭彰／翻攝
樹林家樂福地下停車場今晚發生轎車引擎室自燃火警，撲滅後已嚴重燒毀。記者林昭彰／翻攝
樹林家樂福地下停車場今晚發生轎車引擎室自燃火警，撲滅後已嚴重燒毀。記者林昭彰／翻攝
車齡8年的轎車，停在賣場地下停車場，發生引擎室自燃火警，撲滅後已嚴重燒毀。記者林昭彰／翻攝
車齡8年的轎車，停在賣場地下停車場，發生引擎室自燃火警，撲滅後已嚴重燒毀。記者林昭彰／翻攝
賣場的自動滅火設備感應到火警，啟動灑水降溫侷限火勢。記者林昭彰／翻攝
賣場的自動滅火設備感應到火警，啟動灑水降溫侷限火勢。記者林昭彰／翻攝

停車場 車主

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