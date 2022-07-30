抵押房子貸款免羈押 假檢警詐騙又出新話術

刑事局近日發現假檢警詐騙手法又出現新話術，這次更狠，要求被害人將房屋抵押貸款再交出現金。

刑事局指出，日前年過6旬的陳姓老翁，接獲自稱銀行人壽保險客服來電，指稱他涉詐領保險金，要被害人打電話到刑事局報案，不久老翁接到自稱刑事局來電，稱他涉洗錢案件，要通報檢察官。

老翁電話轉到假檢察官，對方說涉及洗錢案要羈押兩個月，但可以協助申請分案調查，只要保管財物就不用羈押，對方要求老翁領出帳戶存款、申請保單借款及房屋抵押貸款。老翁依指示前去銀行臨櫃匯款41萬元，公園面交400萬元，因想確認案件進度自行撥打電話到刑事局，才發現遭詐騙，損失441萬元。

劉姓婦人接到自稱銀行保險人員電話，對方指稱說劉婦委託人去辦一筆25萬元保險，劉婦說沒有，對方表示要報警，不久婦人接獲自稱是林隊長來電，說她涉嫌違法案件，可能會被羈押，要匯錢到指定的戶頭保管，才不會被羈押。

劉婦依指示匯款後，林隊長表示錢不夠，請她將房子變賣換現金，再匯給他保管才能平安無事，劉婦覺得金額過於龐大，懷疑遇到詐騙，撥打165查證，才確認被騙。