天雨路滑？大雪山森林遊樂區一客運自撞山壁 8人受傷送醫

近日天氣炎熱，不少民眾選擇上山消暑，今天下午3點多，一輛載著22名遊客的豐原客運252路公車，下山途中在大雪山林道42.5公里處自撞山壁，造成8名男女乘客受傷送醫，所幸均輕傷。警方調查，司機無酒駕，由於當時有降雨與起霧，是否為肇事原因有待釐清。

今天下午3點59分，台中市和平警分局獲報，和平區大雪山森林遊樂區中專一線42.5公里處（收費站內），一輛豐原客運252路公車下山途中自撞山壁，造成左後方與自小客發生擦撞，車內乘客受傷，立即通知119派遣救護車。

台中市消防局表示，共8名男女受傷，送中國附醫患者為58歲女性，頭部撕裂傷、雙腿無力、意識清醒、67歲女性，右手肘變形、意識清醒、66歲女性，門牙斷裂、意識清醒。

2男1女送東勢農民醫院，傷患皆肢體擦傷、意識清醒。66歲女性，右手右膝疼痛、意識清醒、69歲男性，顏面外傷、鼻樑疼痛、意識清醒，送往台中榮民總醫院救治。

警方表示，現場由客運公司派遣接駁車，順利載送14名乘客下山至東勢轉運站。