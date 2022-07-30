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騎自行車外出釣魚失聯一周 今發現男子已無生命跡象
王姓男子一周前獨自騎自行車外出釣魚後下落不明，今天在新北市新店溪右岸自行車道被發現時，已無生命跡象。確實死亡原因有待檢警進一步相驗來釐清死因。
新店警方今天傍晚接獲民眾報案，在新店區環狀線Y08十四張捷運站旁，新店溪右岸自行車道約12公里處，發現一名男子已明顯死亡，警方已到場封鎖現場進行採證。
死者疑似是今年7月23日中午獨自騎自行車外出釣魚的73歲王姓男子，由於王男當天外出後就未返家，家屬曾報警協尋，也透過臉書在地社團張貼尋人啟事。
據了解，家屬有找到一段失蹤當天的監視器畫面，拍到大約在中午12時許，王男騎上秀朗橋由中和往新店方向的人行道，也找了民間救難人員沿新店溪兩岸的多處釣魚點尋找。甚至出動空拍機搜尋仍無尋獲。
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