快訊

林智堅論文門延燒 新竹調查站同事挺余正煌：一直弄我們兄弟

納豆腦出血後首次公開露面對答如流 被問復出計畫這樣回

聽新聞
test
0:00 / 0:00

騎自行車外出釣魚失聯一周 今發現男子已無生命跡象

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

王姓男子一周前獨自騎自行車外出釣魚後下落不明，今天在新北市新店溪右岸自行車道被發現時，已無生命跡象。確實死亡原因有待檢警進一步相驗來釐清死因。

新店警方今天傍晚接獲民眾報案，在新店區環狀線Y08十四張捷運站旁，新店溪右岸自行車道約12公里處，發現一名男子已明顯死亡，警方已到場封鎖現場進行採證。

死者疑似是今年7月23日中午獨自騎自行車外出釣魚的73歲王姓男子，由於王男當天外出後就未返家，家屬曾報警協尋，也透過臉書在地社團張貼尋人啟事。

據了解，家屬有找到一段失蹤當天的監視器畫面，拍到大約在中午12時許，王男騎上秀朗橋由中和往新店方向的人行道，也找了民間救難人員沿新店溪兩岸的多處釣魚點尋找。甚至出動空拍機搜尋仍無尋獲。

王姓男子一周前騎自行車外出釣魚後下落不明，今天在新北市新店溪右岸自行車道被發現時，已無生命跡象。記者王長鼎／翻攝
王姓男子一周前騎自行車外出釣魚後下落不明，今天在新北市新店溪右岸自行車道被發現時，已無生命跡象。記者王長鼎／翻攝
王姓男子一周前騎自行車外出釣魚後下落不明，今天在新北市新店溪右岸自行車道被發現時，已無生命跡象。記者王長鼎／翻攝
王姓男子一周前騎自行車外出釣魚後下落不明，今天在新北市新店溪右岸自行車道被發現時，已無生命跡象。記者王長鼎／翻攝
王姓男子一周前騎自行車外出釣魚後下落不明，今天在新北市新店溪右岸自行車道被發現時，已無生命跡象。記者王長鼎／翻攝
王姓男子一周前騎自行車外出釣魚後下落不明，今天在新北市新店溪右岸自行車道被發現時，已無生命跡象。記者王長鼎／翻攝

自行車 車道

延伸閱讀

NBA／端出3000萬歐元 詹姆斯投資德國自行車品牌

北市大稻埕煙火秀今晚登場 警：禁飛未申准空拍機

打造自行車友全套休憩環境 15家最佳人氣友善旅宿出爐

中央放寬防疫規定 嘉縣推不戴口罩自行車遊程

相關新聞

詐騙猖獗竟冒名郭台銘 郭辦：嚴正譴責、勿信詐騙

最近，無論是在社群媒體，或者是一般網頁上，都可以看到不少網頁廣告放上鴻海創辦人郭台銘的照片，誘導網友進入詐騙網頁；郭台銘...

騎自行車外出釣魚失聯一周 今發現男子已無生命跡象

王姓男子一周前獨自騎自行車外出釣魚後下落不明，今天在新北市新店溪右岸自行車道被發現時，已無生命跡象。確實死亡原因有待檢警...

影／翁開貨車載運小山貓走山路 轉彎失控翻落邊坡1人傷

林姓男子今天開貨車載運小山貓走汐止區山路，疑轉彎時重心不穩，不慎失控翻落邊坡，因右手骨折送醫急救無生命危險。確實事發原因...

打人又罵警察髒話 台中男子吃消夜被法辦

台中市太平區曾姓男子昨晚與另兩名友人在長億夜市吃消夜時，因不滿鄰桌徐姓少年「瞪」了他一眼，即夥同友人毆打徐姓少年和同桌另...

男不知偷到通緝犯車牌 遇警心虛撞車落網

嘉義市今天上午在街頭出現警匪追逐畫面，直到北興街口嫌犯汽車與汽、機車發生擦撞，警方隨後將肇事黃男逮捕，經查黃男涉嫌盜用車...

國10一小貨車自撞護欄 駕駛右手瘀青、肋骨骨折送醫

69歲林姓男子今天中午1點，駕駛小貨車行經國道十號西向左營往燕巢方向10公里處，疑似未保持安全距離、煞車操作不當，車子直...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。