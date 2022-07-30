快訊

高雄鼠窩民宅清出24噸垃圾 清潔員苦忍「蟑螂雨」終於清到5樓

評／薑還是老的辣？波洛西的戰略模糊 挑動美中緊張神經

論文草稿寫「請智堅自我發揮」遭徐巧芯質疑 林智堅競辦回應

台中午後暴雨 男子綠川邊洗東西險遭沖走滅頂

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市今午後下起暴雨，王姓男子自稱在北區柳川附近洗東西，突然溪水暴漲整個人被困在橋下險些滅頂，警消獲報到場使用繩索攀爬下去將他救起，所幸王僅腳部有擦傷無生命危險，後續由消防隊送醫治療。

台中第2分局文正派出所今下午2點多獲報，北區中山堂後方萬興宮橋下有1名男子受困柳川，由於中午過後台中市區下起一陣大雨，溪水瞬間暴漲導致男子找不到上岸的階梯，整個人只能抓住橋墩受困底下，情勢一度危急。

消防局出動大誠、文昌分隊赴現場救援，經使用繩索攀爬將王男就起拉到牆上，發現他右小腿有擦傷，所幸沒有生命危險。

王也向警方說，當時他是要到柳川邊清洗東西，但沒想到暴雨讓溪水漲得這麼快，一時來不及上岸才受困。

男子受困柳川。記者曾健祐／翻攝
男子受困柳川。記者曾健祐／翻攝
男子受困柳川。記者曾健祐／翻攝
男子受困柳川。記者曾健祐／翻攝

暴雨 台中市

延伸閱讀

逃不過偵查隊長鷹眼 台南北區4起住宅竊賊認栽

突朝粉絲跪拜15秒 王嘉爾泰國行惹爭議

鄭州暴雨事故一週年 民眾獻花悼念受阻

女在花蓮溪玩「漂漂河」 疑繩索斷裂卡消坡塊溺斃

相關新聞

詐騙猖獗竟冒名郭台銘 郭辦：嚴正譴責、勿信詐騙

最近，無論是在社群媒體，或者是一般網頁上，都可以看到不少網頁廣告放上鴻海創辦人郭台銘的照片，誘導網友進入詐騙網頁；郭台銘...

影／翁開貨車載運小山貓走山路 轉彎失控翻落邊坡1人傷

林姓男子今天開貨車載運小山貓走汐止區山路，疑轉彎時重心不穩，不慎失控翻落邊坡，因右手骨折送醫急救無生命危險。確實事發原因...

打人又罵警察髒話 台中男子吃消夜被法辦

台中市太平區曾姓男子昨晚與另兩名友人在長億夜市吃消夜時，因不滿鄰桌徐姓少年「瞪」了他一眼，即夥同友人毆打徐姓少年和同桌另...

男不知偷到通緝犯車牌 遇警心虛撞車落網

嘉義市今天上午在街頭出現警匪追逐畫面，直到北興街口嫌犯汽車與汽、機車發生擦撞，警方隨後將肇事黃男逮捕，經查黃男涉嫌盜用車...

國10一小貨車自撞護欄 駕駛右手瘀青、肋骨骨折送醫

69歲林姓男子今天中午1點，駕駛小貨車行經國道十號西向左營往燕巢方向10公里處，疑似未保持安全距離、煞車操作不當，車子直...

宜蘭三星鄉一工廠電纜線兩度遭竊 警埋伏逮3嫌人贓俱獲

宜蘭縣三星鄉大隱一間工廠遇到竊賊兩度上門，廠內堆放的電纜線不翼而飛。警方獲報成立專案小組，調閱周邊電眼並埋伏，果真在發現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。