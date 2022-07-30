台中午後暴雨 男子綠川邊洗東西險遭沖走滅頂
台中市今午後下起暴雨，王姓男子自稱在北區柳川附近洗東西，突然溪水暴漲整個人被困在橋下險些滅頂，警消獲報到場使用繩索攀爬下去將他救起，所幸王僅腳部有擦傷無生命危險，後續由消防隊送醫治療。
台中第2分局文正派出所今下午2點多獲報，北區中山堂後方萬興宮橋下有1名男子受困柳川，由於中午過後台中市區下起一陣大雨，溪水瞬間暴漲導致男子找不到上岸的階梯，整個人只能抓住橋墩受困底下，情勢一度危急。
消防局出動大誠、文昌分隊赴現場救援，經使用繩索攀爬將王男就起拉到牆上，發現他右小腿有擦傷，所幸沒有生命危險。
王也向警方說，當時他是要到柳川邊清洗東西，但沒想到暴雨讓溪水漲得這麼快，一時來不及上岸才受困。
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