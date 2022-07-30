不知偷到通緝犯車牌 遇警心虛撞車落網

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市今天上午在街頭出現警匪追逐畫面，直到北興街口嫌犯汽車與汽、機車發生擦撞，警方隨後將肇事黃男逮捕，經查黃男涉嫌盜用車牌，遇到警方心虛想逃，卻不知偷到的是通緝犯車牌，反而引起警方尾隨追緝。警方將黃男依竊盜罪送辦。並追查通緝犯行蹤。

警方表示，後湖派出員警於上午9時許執行巡邏勤，發現有輛汽車，形跡可疑，看見警方巡邏車，刻意躲避大迴轉，員警從車牌查詢車籍，車主為詐欺通緝犯，立即尾隨伺機盤查，汽車在經過市區北興街撞上汽、機車，造成機車騎士左腳骨折，警方立即上前將嫌犯逮捕，並協助傷者就醫。

警方調查，年約30歲黃男的車輛因為沒有定期檢驗，車牌遭監理站註銷收回，黃男涉嫌在台南市白河區偷竊另一輛車牌，再掛到自已的車上，沒想到他偷的竟然是通緝犯車牌，反而引起警方注意，全案依竊盜罪嫌送辦，並持續追查通緝犯。

警方壓制嫌犯。記者李宗祐／翻攝
警方壓制嫌犯。記者李宗祐／翻攝
嘉義市警匪追逐現場。圖／讀者提供
嘉義市警匪追逐現場。圖／讀者提供
嘉義市警匪追逐現場。圖／讀者提供
嘉義市警匪追逐現場。圖／讀者提供
遭波及的機車騎士左腳疑骨折。記者李宗祐／翻攝
遭波及的機車騎士左腳疑骨折。記者李宗祐／翻攝

通緝 竊盜 偷竊

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