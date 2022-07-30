不知偷到通緝犯車牌 遇警心虛撞車落網
嘉義市今天上午在街頭出現警匪追逐畫面，直到北興街口嫌犯汽車與汽、機車發生擦撞，警方隨後將肇事黃男逮捕，經查黃男涉嫌盜用車牌，遇到警方心虛想逃，卻不知偷到的是通緝犯車牌，反而引起警方尾隨追緝。警方將黃男依竊盜罪送辦。並追查通緝犯行蹤。
警方表示，後湖派出員警於上午9時許執行巡邏勤，發現有輛汽車，形跡可疑，看見警方巡邏車，刻意躲避大迴轉，員警從車牌查詢車籍，車主為詐欺通緝犯，立即尾隨伺機盤查，汽車在經過市區北興街撞上汽、機車，造成機車騎士左腳骨折，警方立即上前將嫌犯逮捕，並協助傷者就醫。
警方調查，年約30歲黃男的車輛因為沒有定期檢驗，車牌遭監理站註銷收回，黃男涉嫌在台南市白河區偷竊另一輛車牌，再掛到自已的車上，沒想到他偷的竟然是通緝犯車牌，反而引起警方注意，全案依竊盜罪嫌送辦，並持續追查通緝犯。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言