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影／女子兩照皆無又逆向闖快速路 警開16張罰單並法辦

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣40多歲彭姓女子無照又開著牌照被註銷的廂型車上路，警方發現後，多次鳴笛示意她停車受檢，不料女子竟逆向闖紅燈將車開上台72線快速公路加速逃逸，警方為避免引發事故停止追蹤，最近將她查緝到案，一口氣開出「破紀錄」的16張罰單，罰款合計超過11萬元，並將女子依公共危險罪嫌法辦。

苗栗縣警局交通隊7月22日執行巡邏勤務時，在大湖鄉台3線、台72線交岔路口發現一輛牌照被註銷的自小客貨車，這部車因不依限期參加定檢導致牌照被監理單位註銷。警方隨即鳴笛示意駕駛人暫停路旁安全處所接受稽查，但對方不僅不聽指揮停車，還逆向、闖紅燈將車開上台72線，加速逃逸。

警方隨即從後方追蹤，全程錄影蒐證，雖多次鳴笛示意停車受檢，但駕車女子拒不停車，沿路違規行駛路肩、任意變換車道、蛇行及任意驟然減速迫使他車讓道，甚至在台72線與出磺坑匝道口，直接逆向開到對向內側快車道加速逃逸，順向車輛紛紛減速避讓，警方考量來往車輛安全，避免引發交通事故波及他人，且已全程蒐證，決定停止追蹤。

縣警局長陳武康獲悉後指示成立專案小組追查，不容許公權力遭受挑戰，專案小組前天查獲駕車的彭姓女子，她到案後表示因無照駕駛，怕被警方開單，才拒絕停車受檢。

警方詢問後，依公共危險罪嫌將全案移送檢方偵辦，最重可處5年以下有期徒刑，警方還開出危險駕駛、逆向、無照、闖紅燈、行駛路肩、任意變換車道、未打方向燈等16張違規單，合計開罰11萬7300元，違規車輛及牌照也被查扣。

陳武康表示，絕對支持員警強勢執法，公權力不容許任何人挑戰，呼籲民眾務必遵守各項法令規定，切勿以身試法，以確保自身安全。

警方對女子開出危險駕駛、逆向、無照、闖紅燈、行駛路肩、任意變換車道、未打方向燈等16張違規單。圖／苗栗縣警局提供
警方對女子開出危險駕駛、逆向、無照、闖紅燈、行駛路肩、任意變換車道、未打方向燈等16張違規單。圖／苗栗縣警局提供
警方對女子開出危險駕駛、逆向、無照、闖紅燈、行駛路肩、任意變換車道、未打方向燈等16張違規單。圖／苗栗縣警局提供
警方對女子開出危險駕駛、逆向、無照、闖紅燈、行駛路肩、任意變換車道、未打方向燈等16張違規單。圖／苗栗縣警局提供
警方對女子開出16張違規單，並查扣車輛及牌照。圖／苗栗縣警局提供
警方對女子開出16張違規單，並查扣車輛及牌照。圖／苗栗縣警局提供
警方對女子開出危險駕駛、逆向、無照、闖紅燈、行駛路肩、任意變換車道、未打方向燈等16張違規單。圖／苗栗縣警局提供
警方對女子開出危險駕駛、逆向、無照、闖紅燈、行駛路肩、任意變換車道、未打方向燈等16張違規單。圖／苗栗縣警局提供
警方對女子開出危險駕駛、逆向、無照、闖紅燈、行駛路肩、任意變換車道、未打方向燈等16張違規單。圖／苗栗縣警局提供
警方對女子開出危險駕駛、逆向、無照、闖紅燈、行駛路肩、任意變換車道、未打方向燈等16張違規單。圖／苗栗縣警局提供

苗栗縣 交通違規 罰單

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