男持漁槍到基隆和平島公園海域違法採捕，最高可罰50萬。記者游明煌／翻攝 胡姓男子昨天凌晨到基隆市和平島公園靠近台船的海域浮潛，警方發現隨身攜網袋內有漁獲，涉嫌在該水域內浮潛打魚，未經申請又違法採捕，將全案依違反發展觀光條例送交通部觀光局北觀處裁處。北觀處表示，違法採捕可處50萬元以上罰鍰。

基隆市警察局第二分局和一路派出所所長陳志峰、警員鄭旭翔、潘禹叡，29日凌晨獲報，和平島公園海域有人在海內浮潛已超過2個多小時，員警擔心有危險，趕往處理。

警方抵達後，會同海巡署八尺門安檢所及管理和平島公園公司員工至附近了解，胡姓男子上岸後，經查持有合格漁槍，身著潛水衣、蛙鞋、鉛塊，且隨身攜網袋內有漁獲，顯然確有在該水域內浮潛打魚，警方蒐證後函送北觀處裁處。

胡姓男子潛水的水域前方北觀處設有告示牌，未經申請禁止擅入；禁止採捕，違者可依違反發展觀光條例處50萬元以下罰鍰。

市政府產業發展處海洋及漁農發展科指出，如果是在基隆市所轄非北觀處範圍海域，依發展觀光條例、水域遊憩活動管理辦法，也限制在規定時間內從事水域遊憩活動，4月到10月是上午7時至下午6時30分的時間，在夜間潛水行為仍屬違法。