快訊

本土+21,273、境外+228 增60例死亡

公布給台大學倫會7筆資料和18頁聲明 林智堅：證據說話

林智堅市府愛用限制性招標 暗藏巧門捅出球場之亂？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男持漁槍到基隆和平島公園海域違法採捕 最高可罰50萬

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

男持漁槍到基隆和平島公園海域違法採捕，最高可罰50萬。記者游明煌／翻攝
男持漁槍到基隆和平島公園海域違法採捕，最高可罰50萬。記者游明煌／翻攝
胡姓男子昨天凌晨到基隆和平島公園靠近台船的海域浮潛，警方發現隨身攜網袋內有漁獲，涉嫌在該水域內浮潛打魚，未經申請又違法採捕，將全案依違反發展觀光條例送交通部觀光局北觀處裁處。北觀處表示，違法採捕可處50萬元以上罰鍰。

基隆市警察局第二分局和一路派出所所長陳志峰、警員鄭旭翔、潘禹叡，29日凌晨獲報，和平島公園海域有人在海內浮潛已超過2個多小時，員警擔心有危險，趕往處理。

警方抵達後，會同海巡署八尺門安檢所及管理和平島公園公司員工至附近了解，胡姓男子上岸後，經查持有合格漁槍，身著潛水衣、蛙鞋、鉛塊，且隨身攜網袋內有漁獲，顯然確有在該水域內浮潛打魚，警方蒐證後函送北觀處裁處。

胡姓男子潛水的水域前方北觀處設有告示牌，未經申請禁止擅入；禁止採捕，違者可依違反發展觀光條例處50萬元以下罰鍰。

市政府產業發展處海洋及漁農發展科指出，如果是在基隆市所轄非北觀處範圍海域，依發展觀光條例、水域遊憩活動管理辦法，也限制在規定時間內從事水域遊憩活動，4月到10月是上午7時至下午6時30分的時間，在夜間潛水行為仍屬違法。

第二分局呼籲，從事潛水活動應遵守「水域遊憩活動管理辦法」規定時間，並不可任意採捕；另對於民眾所持有魚槍須定期向警察局換發執照，如因違法持有，恐另違反槍砲彈藥刀械管制條例之規定而受罰，提醒要特別留意。

男持漁槍到基隆和平島公園海域違法採捕，最高可罰50萬。記者游明煌／翻攝
男持漁槍到基隆和平島公園海域違法採捕，最高可罰50萬。記者游明煌／翻攝
男持漁槍到基隆和平島公園海域違法採捕，最高可罰50萬。記者游明煌／翻攝
男持漁槍到基隆和平島公園海域違法採捕，最高可罰50萬。記者游明煌／翻攝

基隆 和平島

延伸閱讀

基隆中山二路20公尺13人孔蓋撞擊聲擾民 市府將降埋

基隆開基老大公廟開鬼門 好兄弟到陽間接受供養

和平島公園阿拉寶灣秘境結合特色店家 全新遊程新體驗

和平島阿拉寶灣步道優化 開放預約探索最美日出秘境

相關新聞

影／買包衛生紙酒駕逃給15個警察追 公危加開15張罰單

47歲呂姓男子昨晚在新北市五股區酒後騎乘機車，不配合警方攔查飆車逃逸，從五股經蘆洲逃到三重，7公里路程沿途違規亂竄，警方...

年逾七旬賭客數人被上銬「遊街」帶回 警方抓賭惹爭議

苗栗縣大湖警方日前查獲有人在民宅內打象棋麻將聚賭，警方接獲檢舉前往搜索，將平均年齡超過70歲的3男2女以涉嫌聚賭上銬帶回...

影／扯！男子酒駕肇事車頭卡著機車落跑 沿途狂冒火花

34歲江姓男子昨晚7時多酒後駕駛轎車，行經台南仁德中正路段與21歲蔡姓女騎士發生車禍後，涉肇事逃逸，且沿途推行遭碰撞的機...

影／休旅車駕駛接聽手機 逆向撞倒路邊一整排17輛機車

新北市郭姓男子日前凌晨開車行經土城區中央路，疑因接聽手機，不慎失控逆向撞倒路邊一整排共17輛機車，還連人帶車側翻在路邊，...

影／女子兩照皆無又逆向闖快速路 警開16張罰單並法辦

苗栗縣40多歲彭姓女子無照又開著牌照被註銷的廂型車上路，警方發現後，多次鳴笛示意她停車受檢，不料女子竟逆向闖紅燈將車開上...

男持漁槍到基隆和平島公園海域違法採捕 最高可罰50萬

胡姓男子昨天凌晨到基隆市和平島公園靠近台船的海域浮潛，警方發現隨身攜網袋內有漁獲，涉嫌在該水域內浮潛打魚，未經申請又違法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。