快訊

本土+21,273、境外+228 增60例死亡

公布給台大學倫會7筆資料和18頁聲明 林智堅：證據說話

林智堅市府愛用限制性招標 暗藏巧門捅出球場之亂？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

長者吃魚啃饅頭接連噎到臉發黑 彰化119線上指導救命

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣消防局119執勤員1個月內，連續成功執行2件線上哈姆立克法，順利幫助患者排除異物，恢復意識，成功挽回民眾生命，兩案例分別是長者吃魚和吃饅頭噎到，患者甚至當下已臉色發黑相當緊急，幸好經線上指導挽回一命。

彰化消防局指出，6月23日受理報案，彰化市一名69歲婦人用餐吃魚噎住，當場失去意識，119執勤員判斷應當場急救，因此指導報案者哈姆立克法，即時搶救民眾寶貴生命。

短短不到30天，於7月22日再次受理民眾報案，鹿港鎮76歲老翁吃饅頭噎到，當下患者臉色發黑無法呼吸，情況危急，消防局119執勤員也立即線上只到民眾實施哈姆立克法，報案人雖不曾學習哈姆立克法，但經119執勤員冷靜指導，最終順利將患者異物排除，並恢復正常呼吸及意識，再次成功搶救民眾寶貴生命。

消防局長施順仁表示，6月及7月連續發生2件異物哽塞案件，相當罕見，所幸都成功挽回民眾寶貴生命，消防局的119執勤員都受過專業訓練，撥打119報案時，民眾保持冷靜並聽從119執勤員專業的指導，就有機會救回身邊重要的人。

彰化縣消防局119執勤員1個月內，連續成功執行2件線上哈姆立克法，順利幫助患者排除異物，恢復意識。圖／彰化消防局提供
彰化縣消防局119執勤員1個月內，連續成功執行2件線上哈姆立克法，順利幫助患者排除異物，恢復意識。圖／彰化消防局提供
彰化縣消防局指導異物排出，若患者失去意識應立即實施CPR。圖／彰化消防局提供
彰化縣消防局指導異物排出，若患者失去意識應立即實施CPR。圖／彰化消防局提供

哈姆立克

延伸閱讀

彰化上半年火災件數少6成 消防今拜火神祈福

彰化139線惡名驚動警政署長 派專人會勘將增設測速器

醉翁騎車掉進溝渠摔死 農田水利會維護疏失判國賠139萬

迎接旅遊熱潮 彰化八卦山大佛線新增9人座彩繪公車

相關新聞

影／買包衛生紙酒駕逃給15個警察追 公危加開15張罰單

47歲呂姓男子昨晚在新北市五股區酒後騎乘機車，不配合警方攔查飆車逃逸，從五股經蘆洲逃到三重，7公里路程沿途違規亂竄，警方...

年逾七旬賭客數人被上銬「遊街」帶回 警方抓賭惹爭議

苗栗縣大湖警方日前查獲有人在民宅內打象棋麻將聚賭，警方接獲檢舉前往搜索，將平均年齡超過70歲的3男2女以涉嫌聚賭上銬帶回...

影／扯！男子酒駕肇事車頭卡著機車落跑 沿途狂冒火花

34歲江姓男子昨晚7時多酒後駕駛轎車，行經台南仁德中正路段與21歲蔡姓女騎士發生車禍後，涉肇事逃逸，且沿途推行遭碰撞的機...

影／休旅車駕駛接聽手機 逆向撞倒路邊一整排17輛機車

新北市郭姓男子日前凌晨開車行經土城區中央路，疑因接聽手機，不慎失控逆向撞倒路邊一整排共17輛機車，還連人帶車側翻在路邊，...

男持漁槍到基隆和平島公園海域違法採捕 最高可罰50萬

胡姓男子昨天凌晨到基隆市和平島公園靠近台船的海域浮潛，警方發現隨身攜網袋內有漁獲，涉嫌在該水域內浮潛打魚，未經申請又違法...

長者吃魚啃饅頭接連噎到臉發黑 彰化119線上指導救命

彰化縣消防局119執勤員1個月內，連續成功執行2件線上哈姆立克法，順利幫助患者排除異物，恢復意識，成功挽回民眾生命，兩案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。