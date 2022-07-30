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長者吃魚啃饅頭接連噎到臉發黑 彰化119線上指導救命
彰化縣消防局119執勤員1個月內，連續成功執行2件線上哈姆立克法，順利幫助患者排除異物，恢復意識，成功挽回民眾生命，兩案例分別是長者吃魚和吃饅頭噎到，患者甚至當下已臉色發黑相當緊急，幸好經線上指導挽回一命。
彰化消防局指出，6月23日受理報案，彰化市一名69歲婦人用餐吃魚噎住，當場失去意識，119執勤員判斷應當場急救，因此指導報案者哈姆立克法，即時搶救民眾寶貴生命。
短短不到30天，於7月22日再次受理民眾報案，鹿港鎮76歲老翁吃饅頭噎到，當下患者臉色發黑無法呼吸，情況危急，消防局119執勤員也立即線上只到民眾實施哈姆立克法，報案人雖不曾學習哈姆立克法，但經119執勤員冷靜指導，最終順利將患者異物排除，並恢復正常呼吸及意識，再次成功搶救民眾寶貴生命。
消防局長施順仁表示，6月及7月連續發生2件異物哽塞案件，相當罕見，所幸都成功挽回民眾寶貴生命，消防局的119執勤員都受過專業訓練，撥打119報案時，民眾保持冷靜並聽從119執勤員專業的指導，就有機會救回身邊重要的人。
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