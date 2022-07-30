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影／休旅車駕駛接聽手機 逆向撞倒路邊一整排17輛機車

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市郭姓男子日前凌晨開車行經土城區中央路，疑因接聽手機，不慎失控逆向撞倒路邊一整排共17輛機車，還連人帶車側翻在路邊，郭男不僅肇事還涉嫌無照駕車，警方依道交條例依法開罰，並通知17位受害機車車主

土城警方本月24日凌晨2時30分獲報，土城區中央路1段往板橋方向發生車禍事故，警方到場只見一輛黑色休旅車朝右側翻在路邊，還撞倒停放在路邊的一整排機車，經清點共波及17輛機車。

經查，肇事駕駛人郭姓男子（33歲）自稱，開車行經該處時，因接聽手機時，不慎導致車子偏離車道，逆向撞上路邊停放17部機車後，連人帶車朝右方側翻。

經員警現場檢視，郭男並未受傷，也無酒駕，但查出郭男並無駕駛執照，除通知受害機車車主製作訪談紀錄，也依違返道路交通處罰條例開單告發郭男，車損部分由郭男再與受害車主進行後續協商。

新北市郭姓男子凌晨無照開車行經土城區中央路，疑因接聽手機，不慎失控逆向撞倒路邊一整排共17輛機車，汽車還側翻在路邊。記者王長鼎／翻攝
新北市郭姓男子凌晨無照開車行經土城區中央路，疑因接聽手機，不慎失控逆向撞倒路邊一整排共17輛機車，汽車還側翻在路邊。記者王長鼎／翻攝
新北市郭姓男子凌晨無照開車行經土城區中央路，疑因接聽手機，不慎失控逆向撞倒路邊一整排共17輛機車，汽車還側翻在路邊。記者王長鼎／翻攝
新北市郭姓男子凌晨無照開車行經土城區中央路，疑因接聽手機，不慎失控逆向撞倒路邊一整排共17輛機車，汽車還側翻在路邊。記者王長鼎／翻攝

車禍 車主

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