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男偷小吃店平板、單車代步 警抓到人發現他是通緝犯
高雄市49歲李姓男子走進三民區一間小吃店，趁店員不注意，偷走櫃台平板電腦，警方調監視器，發現李偷2單車代步，因無車號可追，擴大調閱範圍，12天後逮獲李男，意外發現他是通緝犯，犯案當天因酒駕案出庭，剛從法院出來又偷竊。
三民一警分局長明派出所員警7月17日接獲憲政路一間小吃店店家報案，指竊賊偷走放在櫃檯上的平板電腦，警方調閱監視器發現，竊賊在路邊偷竊一輛單車代步，擴大調閱範圍，28日查出竊賊是李姓男子，李男返回鳳山區住家後，便將偷來的單車棄置路邊，試圖增加警方辦案難度。
警方循線至鳳山逮捕李男，發現李男是背信罪通緝犯，案發當天才因涉及酒駕案至高雄地院出庭，步出法院後，先偷一輛單車，至憲政路偷店家平板電腦後，丟掉先前的單車，再偷另一輛單車代步，警詢後先將李男解送歸案，另因竊盜罪嫌送辦。
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