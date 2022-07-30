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影／買包衛生紙酒駕逃給15個警察追 公危加開15張罰單

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

47歲呂姓男子昨晚在新北市五股區酒後騎乘機車，不配合警方攔查飆車逃逸，從五股經蘆洲逃到三重，7公里路程沿途違規亂竄，警方動員15名警力追捕攔下，除依公共危險罪嫌移送法辦，加開15張違規罰單至少罰款4萬1800元。

呂男供稱昨晚從蘆洲騎機車外出，原本只是單純幫家裡購買衛生紙，中途過橋溜到五股和朋友喝了2個小時啤酒，自認為下雨路上警察比較少，而且距離不遠，便心存僥倖想帶著衛生紙騎機車返家，沒想到真的遇到警察。

警方昨晚10時28分在五股區成泰路三段，發現呂男滿臉通紅騎乘機車搖搖晃晃，但是他拒絕攔查加速逃逸。員警立刻追上，並通報攔截圍捕。結果他衝上成蘆橋進入蘆洲區，飆車逃給警察追，甚至路過蘆洲警分局大門口。

先後在蘆洲三民、長榮、光華、中正、中山一、二路沿途闖紅燈、逆向行駛，最後騎到三重區三和路四段麥當勞附近，疑似準備從快車道迴轉時，衝撞警用機車被攔下逮捕。

警方共動員15名警力，前後10分鐘飛車追逐約7公里，才把呂姓男子逮捕歸案，呼氣酒測值高達0.58毫克，警詢後依公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦。

此外，員警調閱沿途監視器佐證，針對他闖紅燈7次、逆向行駛2次、紅燈右轉3次、以及不符交通稽查逃逸、酒精濃度超過標準等違規，逐項共開15張交通罰單，至少罰款4萬1800元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警用機車在追捕酒駕過程中撞壞。記者林昭彰／翻攝
警用機車在追捕酒駕過程中撞壞。記者林昭彰／翻攝
呂姓男子酒駕帶著1包衛生紙，飆車7公里逃給警察追，最後撞車落網被移送法辦，仍沒忘記他買的衛生紙。記者林昭彰／翻攝
呂姓男子酒駕帶著1包衛生紙，飆車7公里逃給警察追，最後撞車落網被移送法辦，仍沒忘記他買的衛生紙。記者林昭彰／翻攝
呂男酒駕飆車逃給15個警察追，被依公共危險罪嫌移送法辦，加開15張交通違規罰單。記者林昭彰／翻攝
呂男酒駕飆車逃給15個警察追，被依公共危險罪嫌移送法辦，加開15張交通違規罰單。記者林昭彰／翻攝

衛生紙 酒駕

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