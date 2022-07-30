快訊

本土+21,273、境外+228 增60例死亡

公布給台大學倫會7筆資料和18頁聲明 林智堅：證據說話

林智堅市府愛用限制性招標 暗藏巧門捅出球場之亂？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／大膽車手銀行臨櫃領41萬元謊稱買電腦 警一招破謊

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

23歲鄭男缺錢貸款，落入詐團話術擔任車手到銀行提領，臨櫃人員察覺報警。面對警方提問，鄭謊稱41萬元要購買電腦設備，追問細節，鄭說不清楚才坦言，錢領出要交給詐騙集團。警詢後將鄭男依詐欺罪嫌移送。

前天上午，台灣銀行豐原分行臨櫃行員發現，鄭男提款金額與來源交代不清，機警報警。23歲鄭男供稱，提領41萬元要用來購買電腦零件，但對於金錢來源卻說不清楚。

豐原警分局豐原所巡佐陳照明、員警陳柏汎、許祖昊、曾禾昕，戳破鄭男話術，鄭才坦言因信用不良，無法向銀行貸款，又急需資金調度，看到可貸款的廣告，只要配合「公司」指令，到銀行領錢並交給公司，以證明忠誠，就可以借款。警方一聽搖頭，立即告知這是詐騙集團慣用手法，「你已經淪為詐欺車手！」鄭才夢醒。

警方追查，原來這筆41萬元款項是73歲戴姓婦人匯入，經聯繫，戴婦表示，通訊軟體LINE一名自稱「福氣滿滿(化名)」男子加她好友，就自稱是她許久不見的姪子，她因不忍姪子生活困難，而將41萬元轉到指定帳戶。

戴婦聽完警方解說，原來詐騙集團利用自己善良，意圖騙取41萬元，所幸警方及時阻詐，抓到提款鄭姓車手，讓她的退休金得以拿回。

豐原警分局分局長劉安杰呼籲，詐騙手法層出不窮，「假親友真詐財」、「輕鬆借貸免煩惱」為常見的詐騙手法，多半要求民眾臨櫃匯款，提醒民眾應加強自身防詐意識，切勿陷入詐騙陷阱，若有疑問，可直接撥打165、110或是至鄰近派出所詢問。

鄭男(右)因信用不良，無法向銀行貸款，看到可貸款的廣告，只要配合「公司」指令，到銀行領錢並交給公司，以證明忠誠，就可以借款。警方一聽搖頭，告知這是詐騙集團慣用手法，鄭才夢醒。圖／讀者提供
鄭男(右)因信用不良，無法向銀行貸款，看到可貸款的廣告，只要配合「公司」指令，到銀行領錢並交給公司，以證明忠誠，就可以借款。警方一聽搖頭，告知這是詐騙集團慣用手法，鄭才夢醒。圖／讀者提供
鄭男(左)因信用不良，無法向銀行貸款，看到可貸款的廣告，只要配合「公司」指令，到銀行領錢並交給公司，以證明忠誠，就可以借款。警方一聽搖頭，告知這是詐騙集團慣用手法，鄭才夢醒。圖／讀者提供
鄭男(左)因信用不良，無法向銀行貸款，看到可貸款的廣告，只要配合「公司」指令，到銀行領錢並交給公司，以證明忠誠，就可以借款。警方一聽搖頭，告知這是詐騙集團慣用手法，鄭才夢醒。圖／讀者提供

詐騙集團 車手 詐欺

延伸閱讀

影／試膽片！黑白無常逮人 警示「這種人」比鬼可怕

台高檢新世代防詐 兩大核心被害人減害與跨機關合作

影／婦要匯300萬元投資黃金買賣 行員查覺有異報警阻詐

女遭投資誘騙被囚 她寫字條求救、歸仁警火速救援逮2嫌

相關新聞

影／買包衛生紙酒駕逃給15個警察追 公危加開15張罰單

47歲呂姓男子昨晚在新北市五股區酒後騎乘機車，不配合警方攔查飆車逃逸，從五股經蘆洲逃到三重，7公里路程沿途違規亂竄，警方...

年逾七旬賭客數人被上銬「遊街」帶回 警方抓賭惹爭議

苗栗縣大湖警方日前查獲有人在民宅內打象棋麻將聚賭，警方接獲檢舉前往搜索，將平均年齡超過70歲的3男2女以涉嫌聚賭上銬帶回...

影／扯！男子酒駕肇事車頭卡著機車落跑 沿途狂冒火花

34歲江姓男子昨晚7時多酒後駕駛轎車，行經台南仁德中正路段與21歲蔡姓女騎士發生車禍後，涉肇事逃逸，且沿途推行遭碰撞的機...

影／休旅車駕駛接聽手機 逆向撞倒路邊一整排17輛機車

新北市郭姓男子日前凌晨開車行經土城區中央路，疑因接聽手機，不慎失控逆向撞倒路邊一整排共17輛機車，還連人帶車側翻在路邊，...

女子登嘉明湖昏倒醒後無法行走 黑鷹救援下山

60歲洪姓女子在嘉明湖步道昏倒，醒後因無法行走，空勤黑鷹直升機上午將她載下山送醫，洪女身體虛弱，但無生命危險

影／女子兩照皆無又逆向闖快速路 警開16張罰單並法辦

苗栗縣40多歲彭姓女子無照又開著牌照被註銷的廂型車上路，警方發現後，多次鳴笛示意她停車受檢，不料女子竟逆向闖紅燈將車開上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。