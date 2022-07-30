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影／大膽車手銀行臨櫃領41萬元謊稱買電腦 警一招破謊
23歲鄭男缺錢貸款，落入詐團話術擔任車手到銀行提領，臨櫃人員察覺報警。面對警方提問，鄭謊稱41萬元要購買電腦設備，追問細節，鄭說不清楚才坦言，錢領出要交給詐騙集團。警詢後將鄭男依詐欺罪嫌移送。
前天上午，台灣銀行豐原分行臨櫃行員發現，鄭男提款金額與來源交代不清，機警報警。23歲鄭男供稱，提領41萬元要用來購買電腦零件，但對於金錢來源卻說不清楚。
豐原警分局豐原所巡佐陳照明、員警陳柏汎、許祖昊、曾禾昕，戳破鄭男話術，鄭才坦言因信用不良，無法向銀行貸款，又急需資金調度，看到可貸款的廣告，只要配合「公司」指令，到銀行領錢並交給公司，以證明忠誠，就可以借款。警方一聽搖頭，立即告知這是詐騙集團慣用手法，「你已經淪為詐欺車手！」鄭才夢醒。
警方追查，原來這筆41萬元款項是73歲戴姓婦人匯入，經聯繫，戴婦表示，通訊軟體LINE一名自稱「福氣滿滿(化名)」男子加她好友，就自稱是她許久不見的姪子，她因不忍姪子生活困難，而將41萬元轉到指定帳戶。
戴婦聽完警方解說，原來詐騙集團利用自己善良，意圖騙取41萬元，所幸警方及時阻詐，抓到提款鄭姓車手，讓她的退休金得以拿回。
豐原警分局分局長劉安杰呼籲，詐騙手法層出不窮，「假親友真詐財」、「輕鬆借貸免煩惱」為常見的詐騙手法，多半要求民眾臨櫃匯款，提醒民眾應加強自身防詐意識，切勿陷入詐騙陷阱，若有疑問，可直接撥打165、110或是至鄰近派出所詢問。
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