「投資劉德華新片」也信？小資女信貸22萬匯「製片人」被攔

「投資劉德華新片」也信？小資女信貸22萬投資險遭騙，員警與行員及時勸阻。記者周宗禎／翻攝

台南市一名剛畢業22歲小資女懷抱創業發財夢，期望沒錢的自己也能在「影視投資」這新興市場賺得人生第一桶金，向銀行信貸要匯給偶像「劉德華製片人」時，被熱心行員發現、即時攔阻並報警協助拆穿騙局，讓她免於踏進社會的第一步就栽跟斗。

台南永康一名小資女日前在網路結識男網友，相談甚歡，男網友轉介「影視產業界」友人給她認識，對方稱目前正籌拍攝影星「劉德華」主演的電影，預計明年春節上映，獲利看好，為求取信對方還出示「投資獲利企劃書」遊說加入投資。

警方表示，被害人為「把握賺錢機會」，前往國泰世華商銀貸款22萬元「投資創業基金」，再到中國信託商銀永康分行要匯出基金「投資影視產業」，行員主動詢問察覺有異，立即通報轄區大橋派出所員警到場協助。

員警經由女子手機與「影視友人」通話，表明警察身分時，對方卻稱「受女子委託購買美甲設備」才會要求匯款，被害人說對方曾交代以代購美甲設備為由才能順利匯款。員警再以被害人提供的大陸影視公司資料，與網路登載資訊查詢比對，地址並不相同，女子才驚覺遭騙，感謝行員及員警協助攔阻。