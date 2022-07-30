金門落海里長遺體於大陸圍頭尋獲 家屬哭斷腸

金門光前里長黃文成昨天開舢舨出海釣魚，但卻一直聯繫不到人，今天上午大陸紅十字會回報，在圍頭海域找到一具遺體，經照片確認就是他，家屬聞訊哭斷腸。記者蔡家蓁／攝影 找到了！金門光前里長黃文成昨天開舢舨出海釣魚，但家屬卻一直聯繫不到人，經過金門海巡、岸巡漏夜18小時的大規模搜尋，在金門海域都遲遲未尋獲，但今天上午大陸紅十字會回報，在圍頭海域找到一具遺體，經照片確認，就是黃文成，家屬聞訊哭斷腸。

海巡署第十二巡防區於昨日19時50分許，接獲家屬報案稱，金門籍舢舨昨上午於復國墩外海釣魚，直至下午18時30分仍未返航，疑似落海失聯請救派艇搜尋。

第12巡防區接獲通報後，立即調派線上巡防艇於復國墩海域展開搜救行動，同時向國搜中心申請直升機支援聯合搜救任務，截至今日10時共派遣35噸級及近岸CP艇共9艘次35人次，空偵機在上午約09時45分時也抵達現場協助搜尋。

金門縣府秘書長陳祥麟、金沙鎮長吳有家一早也到復國墩的指揮中心關切，並同步請大陸紅十字會協尋，據陸方回報，陸方人員於圍頭外海發現一具遺體，經由金門紅十字會於10時35分以照片讓家屬辨識特徵，確認為黃文成。金門海巡隊結束此次搜救任務。

家屬聞訊，當場立即掩面痛哭起來，讓旁邊的人聽了也相當難過不捨，據了解，後續將由紅十字會協調遺體運回等相關事宜。