影／扯！男子酒駕肇事車頭卡著機車落跑 沿途狂冒火花

34歲江姓男子昨晚7時多酒後駕駛轎車，行經台南仁德中正路段與21歲蔡姓女騎士發生車禍後，涉肇事逃逸，且沿途推行遭碰撞的機車狂冒火花，一路行駛至德崙路段，遭一群熱心少年與員警攔下，經酒測高達0.84毫克，被依公共危險及肇事逃逸罪嫌送辦，所幸女騎士無礙在醫院診治。

劉姓男子昨晚行經仁德中正路段目睹這起交通事故，隨後又看到轎車涉肇事逃逸，被後方見義勇為的民眾騎機車從後追趕，「咦…」他定睛一看，發現該轎車前方竟有輛機車，被推行狂冒火花，還闖紅燈，不要命似的逃逸繞了一圈。

他把該過程po上臉書群組「我是仁德人」，指剛剛發生酒駕帶車跑，在社群上引發討論，另有民眾反應，剛在教會有看到這台車，「真的太誇張」、「太可惡了」，更有民眾說，當摩托車是補助輪喔。倒地機車被轎車推行，沿途狂冒火花，讓附近店家及住戶嚇壞了。

歸仁警分局據報後，德南派出所及文賢派出所員警到場攔檢圍捕，與熱心民眾在德崙路段，將江男攔下，現場經酒測，酒測值高達0.84毫克。

據調查，江男是名勞工，案發前喝酒後上路，在中正路段與機車發生交通事故，擔心酒駕被重罰而肇事逃逸。至於女騎士身上擦挫傷等，現在一般病房診治觀察中。全案依公共危險罪及肇事逃逸等罪嫌，將他移送台南地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康