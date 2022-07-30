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影／金門里長出海釣魚疑失蹤 海陸空大規模搜尋
金門昨天傍晚傳出一起黃姓漁民開舢舨出海釣魚疑似失蹤案，金門海巡、岸巡與消防人員漏夜搜尋未果，今天上午在復國墩外海進行擴大搜索，還是沒找到人，但陸方紅十字會已有回報，在大陸圍頭找到一具遺體，目前身份待確認。
金門海巡隊說，在昨天晚間1935時接獲金門巡防區轉海巡隊，指有金門籍「小黑號」舢舨家屬報案，黃姓船長在昨日上午8時開著舢舨出海前往復國墩外海釣魚，家屬在昨天下午6時30分聯繫黃姓船長都無法取得聯繫，有通未接聽，疑似人員失蹤，趕緊通報協尋。
今天一早包括縣府秘書長陳祥麟、金沙鎮長吳有家與金門岸巡隊長葉兆航與家屬，都到復國墩附近的指揮中心關心搜救情況，也聯繫海鷗直升機與空拍機到附近海域協助搜尋。
金門海巡昨晚至目前共出動9艘35人到場；金門岸巡隊也派3艇13人，6車12人在線上全面搜索。
據了解，黃姓船長是金沙鎮光前里長黃文成，他平日熱心公益，對里民服務周到，傳出他落海失蹤的消息，不少好友都在為他祈福，希望他能平安歸來。
黃文成的家屬也說，他平常出去海釣，都會不時的打電話報平安，通常都會打個3-4通，但昨天卻一通電話都沒打，家人也覺得很古怪，但想可能在忙，就沒立刻追蹤。
據最新現場消息傳出，大陸圍頭疑似發現一具遺體，目前兩岸紅十字會正在進行身份確認中，不過據搜救人員透露，昨晚的海流是往北北東方向，據此方向推測就是往圍頭，但大家還是希望有奇蹟出現。
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