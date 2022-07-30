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年逾七旬賭客數人被上銬「遊街」帶回 警方抓賭惹爭議

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

警方在大湖鄉查聚賭，平均年齡超過70歲的數名賭客被上銬、步行帶回調查引發爭議。圖／記者胡蓬生翻攝
警方在大湖鄉查聚賭，平均年齡超過70歲的數名賭客被上銬、步行帶回調查引發爭議。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣大湖警方日前查獲有人在民宅內打象棋麻將聚賭，警方接獲檢舉前往搜索，將平均年齡超過70歲的3男2女以涉嫌聚賭上銬帶回，由於現場距警分局僅300公尺，有人是直接上街被帶回警局，監視畫面被PO上地方的LINE群組，引發抨擊，質疑警方小題大作，不通人情，大湖警方今天坦承全案處理過程確有不當，情理未能兼顧， 將深切檢討。

大湖警分局大湖派出所多次接獲檢舉，鄉內一處民宅常有聚賭、妨礙安寧情形，7月18日下午3點多員警持搜索票前往，當場查獲4名賭客在屋內打象棋麻將，現場查扣賭具象棋2副、抽頭金150元及賭金3550元，將林姓屋主及賭客共5人帶回。

涉案者有好幾名是老人，平均年齡超過70歲，有的甚至已80多歲，但處理員警依現行犯將他們上銬帶回，因警車數量不足，有的人直接步行上街被帶回。

警方查賭過程與當事人引發爭論，民宅內的現場監控畫面在案發後被PO上群組，年邁賭客遭喝斥並被 上銬「遊街」帶回，引發地方議論，抱怨警方處理態度不佳且小題大作。

大湖警分局長林炎巨上午針對此事說明，員警搜索後考量有5名嫌疑人要帶回，但載運車輛不足且離分局不遠，未申請支援而便宜行事，讓當事人感受不佳，確有不當，分局對員警執勤過程考量欠周詳，情、理未能兼顧，將深切檢討。至於員警執法態度不佳，分局也將加強教育訓練同仁，強化遇案情緒管理能力。

警方在大湖鄉查聚賭，平均年齡超過70歲的數名賭客被上銬、步行帶回調查引發爭議。圖／記者胡蓬生翻攝
警方在大湖鄉查聚賭，平均年齡超過70歲的數名賭客被上銬、步行帶回調查引發爭議。圖／記者胡蓬生翻攝

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