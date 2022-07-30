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機車疑似跨越道路中線迎面撞擊貨車 騎士、乘客2死

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

機車嚴重撞擊，車頭全毀。記者林昭彰／翻攝
機車嚴重撞擊，車頭全毀。記者林昭彰／翻攝
新北市樹林區八德街昨天深夜11時41分發生嚴重車禍，當時天雨路滑加上環境昏暗，1輛機車疑似跨越中線騎在道路中央，對向貨車閃避不及猛烈撞擊，39歲劉姓男騎士與33歲羅姓女乘客雙雙殞命。

45歲王姓貨車司機指稱，當時開車沿八德街往鶯歌方向行駛至事故地點，遇到對向往新莊方向疾行的機車，突然迎面騎來，他緊急向右閃避還是撞上，貨車失控偏移撞上路旁工廠圍牆才停下，立刻報案求助。

救護車將劉姓騎士送至三峽恩主公醫院、羅女送板橋亞東醫院，急救至今天凌晨均傷重宣告不治，是否飲酒需抽血檢驗。王姓司機亦全身多處擦挫傷，員警現場測量沒有喝酒，送到亞東醫院。

警方初步調查，事故地點是大漢溪堤防邊偏僻地區，車禍當時下雨且事故路段照明不足，貨車與機車速度可能都很快，導致撞擊嚴重。由於貨車沒有行車記錄器，附近也沒有道路監視器，員警將嘗試尋找路邊工廠的私人監視器，了解車禍發生過程，進一步鑑識調查釐清。

貨車失控偏移撞上路旁工廠圍牆才停下。記者林昭彰／翻攝
貨車失控偏移撞上路旁工廠圍牆才停下。記者林昭彰／翻攝
新北市樹林區發生機車與貨車對撞車禍，造成機車騎士、乘客2死。記者林昭彰／翻攝
新北市樹林區發生機車與貨車對撞車禍，造成機車騎士、乘客2死。記者林昭彰／翻攝

車禍 機車騎士

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