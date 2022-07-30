機車疑似跨越道路中線迎面撞擊貨車 騎士、乘客2死

機車嚴重撞擊，車頭全毀。記者林昭彰／翻攝 新北市樹林區八德街昨天深夜11時41分發生嚴重車禍，當時天雨路滑加上環境昏暗，1輛機車疑似跨越中線騎在道路中央，對向貨車閃避不及猛烈撞擊，39歲劉姓男騎士與33歲羅姓女乘客雙雙殞命。

45歲王姓貨車司機指稱，當時開車沿八德街往鶯歌方向行駛至事故地點，遇到對向往新莊方向疾行的機車，突然迎面騎來，他緊急向右閃避還是撞上，貨車失控偏移撞上路旁工廠圍牆才停下，立刻報案求助。

救護車將劉姓騎士送至三峽恩主公醫院、羅女送板橋亞東醫院，急救至今天凌晨均傷重宣告不治，是否飲酒需抽血檢驗。王姓司機亦全身多處擦挫傷，員警現場測量沒有喝酒，送到亞東醫院。