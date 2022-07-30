快訊

搭高鐵注意！南港站道岔訊號異常 部分列車延誤

獨／醫界盼部分負擔調整8月1日上路 衛福部最新6字回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

行動電源太輕警發現貓膩 高雄大叔求饒「大仔麥安捏」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名陸姓男子昨晨開車至旗津訪友，因停等紅燈越線遭警方盤查，陸男大方拿出行動電源受檢，打開外殼露出白色粉末，還誆稱是快乾膠，警方檢視發現行動電源重量太輕，用手電筒一照發現是毒品，讓陸男當場求饒喊「「大仔麥安捏」。

鼓山警分局中洲派出所所長洪任宏、警員張功樺昨晨0時15分許，巡邏行經旗津二路，發現49歲陸姓男子駕駛的白色轎車停等紅燈越線，停在斑馬線上，且車燈疑似有改裝，於是趨前攔查。

當時陸男聲稱和前座友人至旗津訪友，警方發現車門處放了一個行動電源，陸男整個人擋住車門，似乎刻意掩護，於是詢問陸「那是什麼東西？」陸男大方拿出來，告知警方是行動電源，還打開外殼受檢。

警方問陸男盒裡有白白的東西，陸男回稱「是快乾膠」，警方接過行動電源發現重量很輕，以手電筒探照，發現是一包白色粉末，陸男見持毒行徑被發現，利馬求饒「大仔，麥安捏，一點點而已」，警方不為所動，追問下，陸男坦承「是糖仔(安毒)」，當場被上銬逮捕，警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

高雄市陸姓男子大方拿出行動電源受檢，結果被警方查出內藏一小包安非他命毒品。記者石秀華／翻攝
高雄市陸姓男子大方拿出行動電源受檢，結果被警方查出內藏一小包安非他命毒品。記者石秀華／翻攝
陸男將毒品藏在行動電源中，被鼓山警分局警方查獲。記者石秀華／翻攝
陸男將毒品藏在行動電源中，被鼓山警分局警方查獲。記者石秀華／翻攝
警方接過陸男的行動電源發現重量很輕，以手電筒探照，發現內藏一包白色粉末。記者石秀華／翻攝
警方接過陸男的行動電源發現重量很輕，以手電筒探照，發現內藏一包白色粉末。記者石秀華／翻攝

毒品 戒毒

延伸閱讀

高雄男騎單車搖晃遭警攔查 不只酒測超標還身背通緝

影／無奈！百萬愛車保養出廠就被撞 無照Gogoro吞罰單

相關新聞

機車疑似跨越道路中線迎面撞擊貨車 騎士、乘客2死

新北市樹林區八德街昨天深夜11時41分發生嚴重車禍，當時天雨路滑加上環境昏暗，1輛機車疑似跨越中線騎在道路中央，對向貨車...

墾丁白砂上演海上「活春宮」 警方以片追人法辦有難度

屏東墾丁是夏日水上活動勝地，有民眾昨天在黑色豪門企業即時通訊軟體telegram轉傳一段影片，拍攝人指27日白天在墾丁白...

行動電源太輕警發現貓膩 高雄大叔求饒「大仔麥安捏」

高雄市一名陸姓男子昨晨開車至旗津訪友，因停等紅燈越線遭警方盤查，陸男大方拿出行動電源受檢，打開外殼露出白色粉末，還誆稱是...

逃不過偵查隊長鷹眼 台南北區4起住宅竊賊認栽

台南市北區本周接連發生4起住宅竊盜案，財物損失計約60萬，令市警五分局非常重視，擴大調閱監視器追查比對，偵查隊長王宥薦一...

影／4輛Gogoro違停汽車格 網友怒報警移車

新北市三重區一名網友，昨天（28日）晚上在正義北路找車位，不料卻在路邊收費汽車停車格，看見4輛Gogoro 、1輛機車共...

影／謊稱酒駕昏睡路中央 男一個舉動露餡秒成毒駕

新北市淡水區吳姓男子，周三傍晚開車昏睡在中山北路與新市二路口，警方獲報到場拍敲車窗，吳男驚醒見警脫口說出「我剛才有喝酒！...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。