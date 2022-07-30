高雄市一名陸姓男子昨晨開車至旗津訪友，因停等紅燈越線遭警方盤查，陸男大方拿出行動電源受檢，打開外殼露出白色粉末，還誆稱是快乾膠，警方檢視發現行動電源重量太輕，用手電筒一照發現是毒品，讓陸男當場求饒喊「「大仔麥安捏」。

鼓山警分局中洲派出所所長洪任宏、警員張功樺昨晨0時15分許，巡邏行經旗津二路，發現49歲陸姓男子駕駛的白色轎車停等紅燈越線，停在斑馬線上，且車燈疑似有改裝，於是趨前攔查。

當時陸男聲稱和前座友人至旗津訪友，警方發現車門處放了一個行動電源，陸男整個人擋住車門，似乎刻意掩護，於是詢問陸「那是什麼東西？」陸男大方拿出來，告知警方是行動電源，還打開外殼受檢。

警方問陸男盒裡有白白的東西，陸男回稱「是快乾膠」，警方接過行動電源發現重量很輕，以手電筒探照，發現是一包白色粉末，陸男見持毒行徑被發現，利馬求饒「大仔，麥安捏，一點點而已」，警方不為所動，追問下，陸男坦承「是糖仔(安毒)」，當場被上銬逮捕，警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。

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