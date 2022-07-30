墾丁白砂上演海上「活春宮」 警方以片追人法辦有難度

網傳27日白天在墾丁白砂拍到一對年輕男女在海上全裸上演「活春宮」，但片中的沙灘場景卻是空盪盪，只見零星遊客，與人潮滿滿的現況不合。記者潘欣中／攝影 屏東墾丁是夏日水上活動勝地，有民眾昨天在黑色豪門企業即時通訊軟體telegram轉傳一段影片，拍攝人指27日白天在墾丁白砂拍到一對年輕男女，在距岸不遠處SUP立槳上，裸身上演「活春宮」，引發譁然；警方表示，遊憩海域是公開場域，已涉妨害風化罪，但影片日期和地點有不合理處，尚待查證釐清，加上面部影像模糊難辨，以片追人有難度。

拍攝者稱27日在墾丁國家公園白砂灣以手機拍到的海上「活春宮 」影片，以「墾丁 大自然的美好」PO上網路社群媒體，一對年輕男女裸身在SUP立槳上作愛，距岸約40公尺遠，鏡頭拉近後面部影像變模糊，引發網友熱烈討論，因白砂沙灘是公共場域，脫序行為已涉刑法妨害風化罪章公然猥褻罪，轄區恆春警方已接獲檢舉，循線追查影中人。

警方檢視該段43秒的影片，發現影片日期和地點有不合理處，白砂是高人氣的知名遊憩沙灘，平日白天就有數百人戲水，暑假期間更高達數千人，沙灘上遮陽傘綿延數百公尺，但片中的沙灘卻是空盪盪，只見零星數名遊客，與現況不合，拍攝者所指的日期讓人存疑，除非是清晨，加上放大後男女的面部影像模糊難辨，以片追人有困難。