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台中滷味攤槍手輕生 死者家屬上香先「笑筊」、說凶嫌已死才「聖筊」
41歲林姓男子懷疑前妻與曾男有曖昧，24日到台中市潭子區滷味攤朝老闆頭部射擊3槍後逃逸，曾傷重不治。林嫌逃到太平山區，警方今天下午在山區找到男性屍體，證實是林嫌。
林嫌疑輕生，台中市議員蕭隆澤轉述，曾母悲痛表示「不能接受但只能接受」。
蕭隆澤說，他請死者表弟上香，告知已經找到林嫌，一開始擲筊卻得「笑筊」依照民俗解釋是「不置可否」、「不同意」；接著表弟再上香告知「林姓男子已輕生」家人也默念，請死者放下，跟著佛祖好走，結果擲出「聖筊」表示「可以接受。」
蕭隆澤強調，曾母感謝各界的協助，向警方及媒體致意，表示大家辛苦了！
巧合的是，今天是農曆七月鬼門開第一天，也是死者過世第6天，明天是頭七，承辦幹警表示，讓槍手在死者頭七前一天尋獲破案，也算是死者冥冥中有保佑。
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