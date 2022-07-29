鬼月試膽？ 屏東賣凶宅竟稱找「靈魂伴侶 」 售價還隱藏密碼令人發毛

鬼門開，諸事不宜。屏東一位房仲近來四處張貼售屋廣告，稱「崇大凶宅尋找靈魂伴侶」，廣告還看到黑無常吐舌的Q版插圖，搞笑稱若想出價，可請大師通靈談。該廣告讓不少人看了心裡發毛，一位黃姓民眾說，「看了不舒服，很想趁沒人注意撕掉。」女房仲說，「有不少組客人致電詢問，沒什麼好避諱。」

這張凶宅銷售廣告，近來引發熱議。還有網友拆解廣告內容，指連價格480萬元也隱藏密碼，諧音就是「死吧你」讓人看了背脊發涼。

女房仲直言，案件在華盛街，格局是三房兩廳兩衛，屋齡已17年。有網友自扮柯南調查，指案件所在地曾發生凶殺案，一名男子因外遇要求離婚不成殺死髮妻。不過房仲說，是朋友的房子，幫忙賣，之前曾發生燒炭自殺意外，當事人因不堪家庭經濟壓力才被壓垮。

凶宅以往銷售都低調進行，屏東這名房仲四處貼廣告，還稱「凶宅尋找靈魂伴侶」，甚至在廣告畫上黑無常吐舌的Q版插圖，女房仲說，「就是不想搞的太恐怖，想說黑色幽默一下。」還透露，已有不少組客人洽詢，「我自己每個禮拜都會駐點帶看，沒什麼，有忌諱帶個平安符也夠了。」

根據內政部不動產交易交價實詢服務網，該處凶宅所在大樓，近年交易頻繁，今年2月曾有一筆交易，6樓四房二廳二衛365萬元。女房仲表示，該案開價480萬元「但可以談」。

民俗專家廖大乙說，民間習俗農曆7月不看房，但若錢力有限，農曆7月確實也是可以談價的時機點，不過切記，帶看凶宅一定要帶著慈悲心憐憫心，不要再抱著戲弄玩笑的心情，「入門時可以誠心祈求，請主人高抬貴手，讓他知道你因財力有限，不得不在此時看房，結束之後誠心布施，而所謂的布施也不用花大錢，真心關懷長幼就是布施」。