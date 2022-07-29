台中滷味攤槍手疑山區畏罪輕生 警方查驗身分中

台中市潭子區滷味攤槍擊命案，41歲林嫌逃往太平山區第5天，警方動用上百名警力搜山，今天傍晚在太平山區發現一具男性遺體，正確認身分中。今傳出一張疑似林嫌照片，背景有輛BMW車輛，車輛末4碼與槍擊案警方查扣車輛末4碼車牌號碼一致，但警方表示，全案由檢察官指揮偵辦中，至於該照片是否為林嫌，並未證實。

今天下午5點多，警方在太平山區查獲一具男性遺體，警方鑑識小組正進行相驗作業，並確認死者身分。

台中市議員蕭隆澤是這起槍擊命案罹難死者曾男的舅公，蕭看到照片後表示，照片中男子看起來面熟，雖無法說出男子身分，但已請親友幫忙指認。

「別再搬出偵查不公開這套擋箭牌，真的聽不下去！」蕭隆澤強調，搜山第5天了，警方抓不到持有槍械的犯嫌，已造成市民人心惶惶，若有相關線索、犯嫌的相片，應該公告周知，不要埋頭苦尋。

經比對，警方查扣到林嫌涉案的BMW車輛，其車牌號碼末4碼，與相片中男子身後車牌號碼末4碼相符，且車體鐵深灰色顏色相近。

對此，警方僅表示，若需要民眾指認，警方會主動提供相關資料，但目前檢察官無進一步指示，至於相片中男子是否為林嫌？警方不願證實。

24日槍擊案當晚，監視器畫面顯示，41歲林姓男子開槍時，疑穿白色T恤、牛仔褲，並穿著白鞋，犯案過程不到5分鐘，立即坐上BMW車輛逃逸，闖紅燈往市區逃，警方當日深夜在太平山區產業道路旁找到犯案轎車，正追緝林嫌到案。

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