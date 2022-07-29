影／不爽無照被開單 男誣指警「比黑社會還黑」警究辦
新北市新莊區廖姓男子，昨天（28日）上午報警指對方肇逃，警受理卻發現廖男自己無照駕車對其開單告發。不料，卻引起廖男不爽，質疑警方藉故施壓，並在臉書貼文誣指警方「不給開單、不受理、比黑社會還黑」等話，對此，新莊警表示，已截圖將依侮辱公務員罪嫌究辦，以正視聽。
據了解，廖姓男子（30歲），昨天（28日）上午近8時許，無照騎乘一輛機車，途中騎經新北市新莊區復興路與福樂街口，不慎與另輛機車發生碰撞，但對方未留下處理，而是先行離開現場。
廖男認為對方涉及肇逃，自行前往新莊警分局頭前派出所報案，廖男向警提出肇事逃逸告訴，承辦員警開立交通事故登記聯單，卻發現廖男無照駕駛，依道路交通管理處罰條例第21條之規定，當場欲對廖男開單舉發。
孰料，廖男一聽竟瞬間暴怒，嗆警是否藉故施壓，推託受理報案。警耐心解釋，廖男仍無法接受，最後負氣離開。沒想到，他竟上臉書《爆料公社》貼文，誣指派出所巡佐、員警「不給開單、不受理」、「比黑社會還黑」、「壓榨公民」等不實言論。
經警方網巡發現，審酌確定妨礙警譽並侮辱公務員，決定蒐證截圖，依侮辱公務員罪嫌究辦以正視聽。警方呼籲，言論自由不代表無限上綱，如有違法情事，警方必定依法辦理。
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