快訊

北市大同、萬華區傍晚大停電 3644戶一片黑壓壓…台電回應了

張庭、林瑞陽 「一家四口」回台灣 友人曝是為了這件事

北市捷運雙連站旁巷弄起火 警消急派員撲救

賊星該敗？ 舊牧場無人2賊認為好下手 警剛好路過手到擒來

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市新營警分局竹埔派出所所長翁仲南上午巡邏行經鹽水區一處停用畜牧場，發現一輛機車停放路邊卻四下無人，覺得可以查車主身分、發現有竊盜前科，便在現場埋伏，果然半小時後兩名男子扛著一袋沈重的物品走出來、當場人贓俱獲，全案訊後移送台南地檢署偵辦。

警方表示，陳姓、許姓竊嫌拿著一袋剛得手、重18.5公斤的電纜線與擠乳杯等金屬製品，才準備離開，就看到員警在外面等著，只能乖乖束手就擒。遠在外地的畜牧場主人接獲通知，對員警能在第一時間發現竊賊，也表達敬佩及謝意。

所長翁仲南指出，這處畜牧場先前曾經發生竊案，目前沒有在經營、平日沒有人看守，行經該處會特別提高警覺，又見一旁有陌生車輛，確認可疑後立即通報支援並在現場埋伏，果然發現竊嫌；兩人供稱偷到的金屬應該能變賣近兩千元。

新營分局長斯儀仙呼籲民眾，自身財產應做好安全防護，工地也應加裝監視器或保全設施，才能避免遭竊。另請資源回收業者勿收購來源不明的物品，民眾遇有可疑人、車進出，立即撥打110報案電話報警，防範民生竊盜案件發生。

舊牧場無人2賊認為好下手，員警剛好路過受到擒來。記者周宗禎／翻攝
舊牧場無人2賊認為好下手，員警剛好路過受到擒來。記者周宗禎／翻攝
舊牧場無人2賊認為好下手，員警剛好路過受到擒來。記者周宗禎／翻攝
舊牧場無人2賊認為好下手，員警剛好路過受到擒來。記者周宗禎／翻攝
舊牧場無人2賊認為好下手，員警剛好路過受到擒來。記者周宗禎／翻攝
舊牧場無人2賊認為好下手，員警剛好路過受到擒來。記者周宗禎／翻攝
舊牧場無人2賊認為好下手，員警剛好路過受到擒來。記者周宗禎／翻攝
舊牧場無人2賊認為好下手，員警剛好路過受到擒來。記者周宗禎／翻攝
舊牧場無人2賊認為好下手，員警剛好路過受到擒來。記者周宗禎／翻攝
舊牧場無人2賊認為好下手，員警剛好路過受到擒來。記者周宗禎／翻攝

牧場 台南 竊盜

延伸閱讀

入口狹小難搶救…台糖牧場工人卡大飼料桶 OHCA無生命徵象

Steam療癒多人生物收集《群集》公開 帶領你的羊群跟可愛動物作朋友！

賊星該敗！自撞電桿男竟是竊嫌 昨失竊車已被換車牌

花東二日遊玩好玩滿！崇德瑩激似紐西蘭牧場、太魯閣國家公園、大坡池、伯朗大道～

相關新聞

獨／太平山區尋獲男性遺體 警方已證實為台中滷味攤槍手

41歲林姓男子懷疑林姓前妻與曾男有曖昧，24日到曾經營的潭子區滷味攤「行刑式」朝曾頭部射擊3槍，曾男傷重不治。林嫌涉案後...

影／謊稱酒駕昏睡路中央 男一個舉動露餡秒成毒駕

新北市淡水區吳姓男子，周三傍晚開車昏睡在中山北路與新市二路口，警方獲報到場拍敲車窗，吳男驚醒見警脫口說出「我剛才有喝酒！...

前往維修廠途中疑油管破裂釀火燒車 駕駛自行脫困求援

高雄年約30歲黃姓男子今天晚上開車行經仁武區中正路和安樂一街的交叉路口時，車體不明原因起火，當下黃男自行脫困，並向警消求...

北市中山民宅頂加起火 85歲翁頭手燒傷幸無生命危險

台北市中山區民生西路巷弄內民宅5樓傍晚起火，警消獲報20分鐘撲滅火勢，救出住戶85歲李姓老翁，幸無大礙，起火原因有待釐清...

北市捷運雙連站旁巷弄起火 警消急派員撲救

台北市中山區民生西路巷內一處民宅5樓傍晚發生火警，冒出黑煙後火勢迅速竄出，警消到場後布水線射水，目前仍在撲救當中，確切情...

鬼月試膽？ 屏東賣凶宅竟稱找「靈魂伴侶 」 售價還隱藏密碼令人發毛

鬼門開，諸事不宜。屏東一位房仲近來四處張貼售屋廣告，稱「崇大凶宅尋找靈魂伴侶」，廣告還看到黑無常吐舌的Q版插圖，搞笑稱若...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。