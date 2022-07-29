賊星該敗？ 舊牧場無人2賊認為好下手 警剛好路過手到擒來

台南市新營警分局竹埔派出所所長翁仲南上午巡邏行經鹽水區一處停用畜牧場，發現一輛機車停放路邊卻四下無人，覺得可以查車主身分、發現有竊盜前科，便在現場埋伏，果然半小時後兩名男子扛著一袋沈重的物品走出來、當場人贓俱獲，全案訊後移送台南地檢署偵辦。

警方表示，陳姓、許姓竊嫌拿著一袋剛得手、重18.5公斤的電纜線與擠乳杯等金屬製品，才準備離開，就看到員警在外面等著，只能乖乖束手就擒。遠在外地的畜牧場主人接獲通知，對員警能在第一時間發現竊賊，也表達敬佩及謝意。

所長翁仲南指出，這處畜牧場先前曾經發生竊案，目前沒有在經營、平日沒有人看守，行經該處會特別提高警覺，又見一旁有陌生車輛，確認可疑後立即通報支援並在現場埋伏，果然發現竊嫌；兩人供稱偷到的金屬應該能變賣近兩千元。