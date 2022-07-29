美籍華裔詩人貝嶺遭毆傷 警：鄰居已到案詢後函送

美籍華裔作家貝嶺遭鄰居毆打造成肋骨斷裂，今天仍在新店耕莘醫院住院治療，他控訴對方揮拳並以棍棒追打他；警方表示，涉嫌打人的高男下午已到案接受詢問，並以傷害罪嫌函送。

美籍華裔詩人作家貝嶺26日晚間遭高姓鄰居攻擊，造成全身多處傷害；新店警分局說，初步調查，26日晚間8時30分許，貝嶺與鄰居高姓男子發生爭吵並報案，經警方到場瞭解，貝嶺表示，是鄰居間之爭吵，不願提告。

警方說，當晚10時許，兩人又於住家樓下碰面後引起衝突，貝嶺身體多處受傷，也向烏來分駐所報案，對高男提出傷害告訴。

貝嶺今天下午接受中央社記者電訪時表示，案發當時他與部分美國來台短期就讀的學生，在他住家討論事情，高男疑酒後到他家多次敲門；他害怕學生受到傷害，因此，出去與高男溝通。

他說，過程中，高男揮拳攻擊其頭部，造成臉部與眼角傷害，連眼鏡都被打掉；高男的父親及從烏來區福山返家的鄰居也來勸解，抱住高男。

貝嶺說，他後來擔心學生回程會受到攻擊，還保護學生送她們上車離去；他回家路上又遭高男攻擊追打，還用疑為棍棒的凶器毆打、踹踢，連高男的妻子、父親都出來勸解不成。

他強調，如果不是為了保護學生，他不會被打，看見學生安全了，也就放心了。整個過程都有監視器、學生也都可作證，他後來向新店警分局忠治派出所報案，提出傷害告訴後，人權運動者艾琳達獲悉，協助叫救護車送醫。目前，身體的腫痛檢查後沒有骨裂傷，但因為肋骨斷裂，仍住院治療。

貝嶺說，因他是美國公民，美國在台協會今天也派員關心，新店警分局偵查隊也前往新店耕莘醫院瞭解。他認為，高男的打人動機是「仇外性的暴力」。

新店警分局說，高男下午已向警方到案接受詢問筆錄，高男供稱，引起衝突是基於長期環境清潔的紛爭，高男所擁有的空地常被丟垃圾，長期溝通不良未改善才會爆發口角，演變成肢體衝突。警方將在整理完詢問筆錄後，依傷害罪嫌函送檢方偵辦。