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辯稱「天熱頭昏」…賊偷外送機車 騎200公尺失控自摔遭逮
新北市三重區王姓竊男，昨天下午，將一輛沒熄火的外送機車偷走。孰料，王嫌車騎200公尺卻失控自摔，案經警方獲報循線追緝，於3小時候將王逮捕到案，偵詢時王嫌辯稱「天氣酷熱頭昏昏，不知道為何偷車？」警詢後依竊盜罪嫌送辦。
據了解，王姓男子（47歲），目前無業，平常棲居在新北市三重區某些公園。昨天（28日）下午，王男頂著豔陽酷熱，將身上T恤反折到胸前，隨後在三重區天台附近一帶遊蕩。
約莫下午2時40分左右，王男步經正德街2號前，見路邊一輛沒有熄火、車鑰又插在車上的外送機車，突起盜心，王男悄悄靠近外送機車旁，見四下無人注意隨即跳上機車飆騎離開。
當下正在與店老闆聊天的外送員謝男驚見，趕緊衝出欲將王攔下，卻仍讓他逃脫，就這樣謝男一路後尾跑追狂喊，王男一時緊張在200公尺外正德街與大同北路口自摔，只見王男緩緩起身若無其事慢慢走離，留下一臉錯愕的外送員及機車在現場。
事後轄區警派員趕抵，經調閱沿路監視器畫面，鎖定王男涉案。昨天（28日）下午近6時許，循線於新北市三重區大同南路200巷口，逮捕呆坐在人行道上的王男，偵詢時，警問王男犯案動機？王竟詭辯「天氣酷熱頭昏昏，不知道為何會偷車？」警詢後依竊盜罪嫌函送法辦。
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