影／團攀南湖大山女領隊高山症發作 黑鷹直升機救下山

44歲潘姓女領隊帶團攀登南湖大山，今早7點多潘疑似高山症發作身體不適，團友向台中市消防局求救。空勤總隊出動並於8點56分吊掛成功，潘女意識清楚，在搜救人員攙扶下可自行上、下直升機，送醫後無大礙。

台中市消防局表示，今天上午7點6分接獲游先生報案，44歲潘姓女領隊帶領一行10人登山隊伍挑戰南湖大山，領隊潘小姐疑似高山症發作目前在南湖山屋裡休息，其餘8人已經先行下撤，請求派員協助搶救。

消防局派遣梨山分隊出勤，出動勤務車1輛、消防人員4名，由分隊長王文廷帶隊前往。