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影／團攀南湖大山女領隊高山症發作 黑鷹直升機救下山

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

44歲潘姓女領隊帶團攀登南湖大山，今早7點多潘疑似高山症發作身體不適，團友向台中市消防局求救。空勤總隊出動並於8點56分吊掛成功，潘女意識清楚，在搜救人員攙扶下可自行上、下直升機，送醫後無大礙。

台中市消防局表示，今天上午7點6分接獲游先生報案，44歲潘姓女領隊帶領一行10人登山隊伍挑戰南湖大山，領隊潘小姐疑似高山症發作目前在南湖山屋裡休息，其餘8人已經先行下撤，請求派員協助搶救。

消防局派遣梨山分隊出勤，出動勤務車1輛、消防人員4名，由分隊長王文廷帶隊前往。

空勤總隊表示，早上派遣黑鷹直升機執行任務，於8點26分起飛，爬高1萬1千呎定向目標區，8點53分到達南湖山屋完成場地勘察後，落地搭載潘女，8點56分起飛返回清泉崗，9點22分落地，交由消防局救護車後送光田醫院。

潘姓女領隊帶團一行10人挑戰攻頂南湖大山，今早潘女疑高山症發作，身體不適申請直升機救援。圖／讀者提供提供
潘姓女領隊帶團一行10人挑戰攻頂南湖大山，今早潘女疑高山症發作，身體不適申請直升機救援。圖／讀者提供提供

黑鷹直升機 空勤總隊 高山症

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