8人桃園登北插天山迷途報警求助 警消協助指引全員安全

桃園復興北插天山昨上午有2男6女登山社成員前往登山，一行人登山返程至北插天山白沙瀑布附近時不慎迷路，於晚間8時報案求助，警、消立即派員前往於10時20分發現8人，初步檢視僅有1名山友腳輕微扭傷仍可繼續行走，一行人身體狀況良好，於今日凌晨1時20分順利抵達大溪警分局溪內派出所，順利返家。

大溪警分局表示，2男6女中、老年人登山社成員昨日上午8時抵達北插天山登山口，怎料回程時當中2名女山友體力透支，且全員又是第一次登北插天山耽誤行進速度，加上天色昏暗迷路偏離主線道，只能打電話向警方求援，警方8時接獲報案後，請報案人手機定位並在原地耐心等候，警、消憑藉經驗法則研判位置，2小時後就找到受困山友，並順利引導護送下山。