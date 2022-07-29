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8人桃園登北插天山迷途報警求助 警消協助指引全員安全

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園復興北插天山昨上午有2男6女登山社成員前往登山，一行人登山返程至北插天山白沙瀑布附近時不慎迷路，於晚間8時報案求助，警、消立即派員前往於10時20分發現8人，初步檢視僅有1名山友腳輕微扭傷仍可繼續行走，一行人身體狀況良好，於今日凌晨1時20分順利抵達大溪警分局溪內派出所，順利返家。

大溪警分局表示，2男6女中、老年人登山社成員昨日上午8時抵達北插天山登山口，怎料回程時當中2名女山友體力透支，且全員又是第一次登北插天山耽誤行進速度，加上天色昏暗迷路偏離主線道，只能打電話向警方求援，警方8時接獲報案後，請報案人手機定位並在原地耐心等候，警、消憑藉經驗法則研判位置，2小時後就找到受困山友，並順利引導護送下山。

山友們都相當感謝警、消大力協助，大溪警分局呼籲，山上天候瞬息萬變從事登山活動一定要注意氣候、結伴而行，衡量自身體能狀態，同行山友要隨時注意同行避免脫隊走失，天候不良須三思而行，避免發生登山迷途意外。

警、消獲報派員前往協助在桃園復興區北插天山登山山友。記者翁唯真／翻攝
警、消獲報派員前往協助在桃園復興區北插天山登山山友。記者翁唯真／翻攝
一行人在警、消協助下順利脫困，平安抵達派出所後順利返家。記者翁唯真／翻攝
一行人在警、消協助下順利脫困，平安抵達派出所後順利返家。記者翁唯真／翻攝

山友 桃園 老年人

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