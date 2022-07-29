他充鋰電池卻接鉛酸充電器 半夜爆炸...老婆命喪火場

案發現場。圖／報系資料照 台中林姓男子在家拆卸鋰電池卻沒使用相容充電器，反而插在鉛酸電池充電器上，接電後就上樓睡覺結果半夜爆炸，火勢一度猛烈向鄰居家延燒，林的妻子更被濃煙嗆昏命喪火場，一共釀1死8傷悲劇；法院認為，林疏失和妻子死亡有因果關係，考量子女不追究等，依過失致死判他3月，可上訴。

檢警調查，林男去年9月30日在1樓客廳拆卸電動起子的軟包鋰電池後，因疏忽未注意使用合法相容充電器充電，直接將電池組裝在鉛酸電池的充電器上，並以電視櫃旁延長線充電，隔天凌晨3點多充電器過熱爆裂瞬間引燃，火勢蔓延至客廳廚房及2、3樓房間。

由於當時火勢猛烈，一度延燒附近鄰居房子、騎樓車輛等，造成建物多處燻黑燒損，火災伴隨大量濃煙更導致林的妻子王女嚴重嗆傷，被發現倒臥2樓房間送醫搶救仍不治，檢方偵結依過失致死罪嫌起訴林。

法院審理時，林男均坦承不諱，和同住親人、附近鄰居證詞相符，並有消防局火調報告佐證；法院認為，林男充電疏失和妻子死亡結果間有相當因果關係。

法院考量，林男未注意使用電器用品安全，引發火災燒毀住宅產生嚴重公安，更造成妻子葬生火場，家人心中傷痛永難彌補，考量他犯後坦承，和鄰居調解賠償，子女也不願意追究，依過失致死罪判他3月，得易科罰金。