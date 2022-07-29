霧峰警「聽音辨位」破門救了獨居婦
台中市大里區45歲獨居的盧姓女子日前在臉書發文透露出輕生念頭，陳姓友人發現報警，卻只知盧女住中湖路一棟社區大樓內，警方靈機一動請陳女以Facebook Messenger通訊軟體打電話給盧女，透過「聽音辨位」找到盧女住處，並會同里長、消防員破門救了盧姓女子一命。
台中市警局霧峰分局成功派出所警員李明昱說，他和警員張建和日前獲報，獨居的盧姓女子在臉書發文透露出輕生念頭，立即依據陳女報案提供的地址，趕抵盧女所住的社區，並通知消防局、當地里長到場會同。
警方指出，由於報案的陳女無法確定盧女居住樓層、位置，於是靈機一動，請陳女以Messenger打電話給盧女，警方逐層搜尋，果真聽到某一戶屋內傳出手機鈴聲，員警當機立斷會同消防員破門進入，發現盧女昏迷躺在床上，經協助送往亞大醫院急救，幸無大礙。
台中市警局霧峰分局長李建興呼籲，民眾珍惜生命，關心自己及周邊親友的情緒困擾，若發現自己或親朋好友有憂鬱傾向或是輕生念頭，應盡快至相關醫療機構求助，適時紓壓。民眾也可撥打生命線1995、張老師1980等心理諮詢電話尋求協助，幫助自己及親友安度難關。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
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