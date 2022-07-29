疑假插股強占食品公司廠房 兄弟9人涉案落網

蔡姓男子假藉入股食品加工公司，疑因沒賺到錢，竟唆使手下涉嫌毆打負責人夏姓男子，迫令夏簽讓渡書，將價值千萬元的工廠以百餘萬元讓給他。警方查出蔡與弟弟等人另涉多起恐嚇案，逮捕蔡姓兄弟等9人，依違反組織犯罪條例、恐嚇及傷害等罪嫌移送法辦。

高雄市警局表示，7月11日至24日，高雄市警方配合警政署執行「全國同步掃黑行動」專案，共檢肅10名幫派對象，逮捕手下47人。

據了解，蔡姓男子（42歲）自稱曾有擄人、殺人前十科，去年涉嫌強要插股夏姓男子的生意，不到1年，認為獲利未達他的目標，今年4月，他與黃姓男子（35歲）到高雄市苓雅區夏的公司，拿酒瓶砸夏的頭部，並拿棍棒打傷夏，要求夏讓渡大寮區的工廠廠房。

5月間，蔡藉口夏姓負責人欠他債務，涉嫌唆使手下，強押夏姓負責人到高雄市新興區，強迫夏簽下工廠讓渡書，由他以110萬元「買下」價值千萬元的工廠，但事後僅給夏15萬元，夏憤而報警。