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疑假插股強占食品公司廠房 兄弟9人涉案落網

聯合報／ 記者林保光／即時報導

蔡姓男子假藉入股食品加工公司，疑因沒賺到錢，竟唆使手下涉嫌毆打負責人夏姓男子，迫令夏簽讓渡書，將價值千萬元的工廠以百餘萬元讓給他。警方查出蔡與弟弟等人另涉多起恐嚇案，逮捕蔡姓兄弟等9人，依違反組織犯罪條例、恐嚇及傷害等罪嫌移送法辦。

高雄市警局表示，7月11日至24日，高雄市警方配合警政署執行「全國同步掃黑行動」專案，共檢肅10名幫派對象，逮捕手下47人。

據了解，蔡姓男子（42歲）自稱曾有擄人、殺人前十科，去年涉嫌強要插股夏姓男子的生意，不到1年，認為獲利未達他的目標，今年4月，他與黃姓男子（35歲）到高雄市苓雅區夏的公司，拿酒瓶砸夏的頭部，並拿棍棒打傷夏，要求夏讓渡大寮區的工廠廠房。

5月間，蔡藉口夏姓負責人欠他債務，涉嫌唆使手下，強押夏姓負責人到高雄市新興區，強迫夏簽下工廠讓渡書，由他以110萬元「買下」價值千萬元的工廠，但事後僅給夏15萬元，夏憤而報警。

高雄檢警追查數月，另查出蔡與弟弟（39歲）和黃姓男子等9人，在4、5月間同以他人欠債務未還，恐嚇3名被害人簽立高額借據，要求還錢。高雄市警刑大等單位連日分別在高雄市鼓山、三民、鳳山、仁武及小港等地，逮捕蔡姓兄弟等9人到案，依違反組織犯罪條例等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。檢方喻知蔡姓兄弟2萬元交保、黃姓男子3萬元交保，其餘6人飭回。

蔡姓男子等9人涉嫌違反組織犯罪條例罪嫌，經警方移送法辦。記者林保光／翻攝
蔡姓男子等9人涉嫌違反組織犯罪條例罪嫌，經警方移送法辦。記者林保光／翻攝
警方搜出蔡姓男子涉嫌強要食品公司負責人簽立的廠房讓渡書。記者林保光／攝影
警方搜出蔡姓男子涉嫌強要食品公司負責人簽立的廠房讓渡書。記者林保光／攝影

高雄市 恐嚇

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