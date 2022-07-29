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獨／吊車忘收吊架拉斷電桿砸爛休旅車 女駕駛逃過一劫
台南市林姓吊車駕駛今天中午吊掛鋼管載運離開鋼管廠前，竟然忘了把升高的起重機吊架收回，一出工廠進入178線公路就拉扯電線、將工廠旁的水泥電桿拉斷、剛好路過的休旅車被斷落的水泥柱打中，砸爛後座。
休旅車女性駕駛幸運逃過一劫、輕傷送醫，另一名機車騎士也來不及閃避摔車輕傷；178線也因這起車禍全線封閉，直到下午車輛都必須改道。
休旅車後方的駕駛全程目擊，他表示車子經過178線台南市善化警察分局前往西路口時，突然看到前方路旁的電線桿斷落，他趕緊煞車但前面的休旅車來不及加速通過，後座被打中後拉著電桿往前滑行近20公尺、衝向中央分隔島又波及一旁的機車騎士。另外一座路燈也被拉扯傾倒在行道樹上。
目擊民眾立即打電話報案，休旅車你駕駛經還未定雖然沒有被電桿砸到，但是安全氣囊爆裂擊中臉部、腹部相當疼痛。機車騎士則直呼自己命大、剛好閃過，但也忍不住指責吊車司機太離譜。
肇事駕駛不願意表示為什麼忘記收回吊車；路旁工廠員工說，先前也有起重機吊車吊掛鋼管後駕駛忘記收吊架就離開，還好他及時發現大喊提醒，這次因為中午大家都要去吃飯就沒有留意到。
對向車道路旁住戶停放門前的轎車，水泥電桿剛好掉在距離車身不到一公分、毫髮未損，真的非常幸運。一旁居民說，雖然造成電線桿路燈與休旅車損毁、所幸只有兩個人輕傷。
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