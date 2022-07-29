影／男子才說沒喝酒 酒精感知器一貼近 立馬被打臉

新北市劉姓男子日前駕車在汐止區新台五路一段高速公路橋下為警方攔下，才截釘截鐵說「我沒喝酒」，員警拿酒精感知器才靠近嘴巴，感知器隨即閃光大作，當場被打臉，一吹酒測值達0.7毫克，警詢後依法送辦。

汐止警分局交通分隊本月23日晚上10時，在汐止區新台五路一段高速公路橋下執行酒駕取締勤務，劉姓男子（28歲）開車經過警方攔檢點，面對警方詢問有無喝酒時，劉男還斬釘截鐵地說「沒有喝酒」。

沒想到員警才將酒精感知器靠近劉男嘴巴，感知器隨即閃光大作，接著檢測呼氣酒精濃度值高達0.7毫克，劉男才坦承酒後開車，警詢後依違反公共危險罪嫌移送士林地檢署偵辦。

汐止交通分隊小隊長吳德宏表示，酒駕為重大交通事故肇事主因之一，已造成許多家庭破碎，為維護社會治安，警方將持續針對酒後駕車重大違規，針對易肇生交通事故及轄內飲酒處所周邊道路加強機動攔查、嚴加取締，以維護用路人安全。