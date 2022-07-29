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影／試膽片！黑白無常逮人 警示「這種人」比鬼可怕

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導

鬼門開，搶搭順風車！屏東縣警察局新拍一支反詐騙短片，找來才讀幼稚園的小朋友扮演黑白無常，把詐騙歹徒抓走，全片搭上驚悚配樂，效果十足，警示民眾：世界上比鬼更可怕的是詐騙集團，一定要小心。

屏縣刑警大隊第二組組長葉璟昌是鬼月宣導片製作人，他跟組員腦力激盪花了半天想腳本，之後連同拍攝剪輯花了2天，他利用舊衣剪成黑白無常的衣服，再拿紙版自製黑白無常的帽子，「整支片拍攝零成本，花最多的是，拍完後為了犒賞兩位飾演黑白無常的小朋友，買了麥當勞兒童餐」。

這支宣導片最大亮點是飾演黑白無常的小朋友，其中黑無常是5歲男童，白無常是6歲女童，兩人都是刑大同仁的子女。他們在1分43秒影片中，站在長廊盡頭手持枷鎖鐵鍊等刑具，自稱鬼門即將開啟，鬼差降落陽間逮人，警示民眾詐騙集團慣用的跨國愛情詐騙、投資詐騙及海外求職詐騙等手法，接到不明訊息一定要再三考慮，以免被騙。

黑白無常最後踩著漂移步伐抓走詐騙歹徒，並警示民眾世界上比鬼更可怕的是詐騙集團，效果十足。為了簡省成本，葉璟昌最後還粉墨登場，扮演被銬上枷鎖的歹徒。

屏東縣警局長劉印宮表示，為因應行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，屏縣也成立「打詐縣府隊」，為喚起防詐意識，提醒民眾民俗鬼月不用怕，詐騙集團才可怕，特別邀請抗詐小尖兵拍攝防詐影片，希望能提升民眾防詐警覺，守護財產安全。

屏東縣警察局新拍一支反詐騙短片，找來才讀幼稚園的小朋友扮演黑白無常，把詐騙歹徒抓走，效果十足。圖／警方提供
屏東縣警察局新拍一支反詐騙短片，找來才讀幼稚園的小朋友扮演黑白無常，把詐騙歹徒抓走，效果十足。圖／警方提供

詐騙集團 屏東縣 鬼月

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