畫面曝光！高雄女倒車變當街甩尾 5機車、飲料店慘被撞

高雄30歲曾姓女子昨晚駕駛白色轎車，在林園區林園三路疑倒車時，誤踩油門，車尾先掃中機車騎士，又迴轉衝撞進路旁飲料店，意外造成3名騎士受傷，其中1人送醫，幸無生命危險；曾女肇事畫面今天曝光，連翻撞的影像令人看了倒抽一口氣。

這起事故發生於昨天晚上6時50分許，曾女駕駛白色轎車，行經林園區鳳林三路，曾女準備在344巷巷口倒車時，疑將煞車當油門踩，車子迅速倒退後，車尾掃中路旁的機車騎士，緊接著又迴轉衝進路旁飲料店。

意外發生當下，波及路邊5輛機車，3名騎士受傷，消防局出動2車4人前往搶救，其中61歲的男騎士意識清醒，右側腰部、頸部、右上肢體疼痛，另一名72歲老翁則右臉頰、雙下肢體疼痛，由救護人員送醫治療。