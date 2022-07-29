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畫面曝光！高雄女倒車變當街甩尾 5機車、飲料店慘被撞

聯合報／ 記者陳弘逸石秀華／高雄即時報導

高雄30歲曾姓女子昨晚駕駛白色轎車，在林園區林園三路疑倒車時，誤踩油門，車尾先掃中機車騎士，又迴轉衝撞進路旁飲料店，意外造成3名騎士受傷，其中1人送醫，幸無生命危險；曾女肇事畫面今天曝光，連翻撞的影像令人看了倒抽一口氣。

這起事故發生於昨天晚上6時50分許，曾女駕駛白色轎車，行經林園區鳳林三路，曾女準備在344巷巷口倒車時，疑將煞車當油門踩，車子迅速倒退後，車尾掃中路旁的機車騎士，緊接著又迴轉衝進路旁飲料店。

意外發生當下，波及路邊5輛機車，3名騎士受傷，消防局出動2車4人前往搶救，其中61歲的男騎士意識清醒，右側腰部、頸部、右上肢體疼痛，另一名72歲老翁則右臉頰、雙下肢體疼痛，由救護人員送醫治療。

曾女倒車連環撞的影片今天曝光，只見她駕駛的白車先倒車，之後車尾快速倒退打中路邊機車騎士，之後又一個迴轉衝進路旁飲料店，畫面令人看了心驚膽顫，所幸傷者傷勢不嚴重，詳細車禍肇責由警方進一步調查。

高雄曾姓女子駕白色轎車，在鳳林三路疑倒車不慎，車尾直接衝撞進路旁飲料店，還波及5輛機車，造成3人受傷。圖／取自臉書社團「大寮林園大小事」
高雄曾姓女子駕白色轎車，在鳳林三路疑倒車不慎，車尾直接衝撞進路旁飲料店，還波及5輛機車，造成3人受傷。圖／取自臉書社團「大寮林園大小事」
高雄曾姓女子倒車連環撞的影片今天曝光，只見她駕駛的白車先倒車，之後車尾快速倒退打中路邊機車騎士。記者石秀華／翻攝
高雄曾姓女子倒車連環撞的影片今天曝光，只見她駕駛的白車先倒車，之後車尾快速倒退打中路邊機車騎士。記者石秀華／翻攝
曾女白車撞倒騎士後，又迴轉衝進路旁飲料店。記者石秀華／翻攝
曾女白車撞倒騎士後，又迴轉衝進路旁飲料店。記者石秀華／翻攝

機車騎士

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