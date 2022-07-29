后里公墓旁堆4座垃圾山 黑心業者亂埋1萬5000平方公尺

台中張姓環保業者為牟暴利，打著清運廢棄物名義向全台各地收受大量營建廢棄物、汙泥及廢輪胎等物，卻沒依環保法規處置反而傾倒后里區公墓旁，初估高達1萬5000平方公尺堆成4座垃圾山，更散發難聞惡臭，檢警調監控近1年25日搜索，依違反廢棄物清理法將張男等6人聲押獲准。

現場掩埋廢棄物面積高達1萬5000平方公尺，規模驚人。圖／檢警提供

台中地檢署指出，全案由國土組檢察官周佩瑩指揮保七總隊、調查局航業處，因日前收到檢舉指出后里區1處公墓旁的私人工廠，長期遭傾倒垃數量之大甚至已經堆成4座小山丘，初步掌握是由張姓男子（43歲）開設的環保公司收受。

檢方說，張男名下的環保公司和相關司機業者合作組成集團，發現張男以代為清除廢棄物為由，向后里公墓旁的工廠取得管理權，再由集團業務對外招攬載運廢棄物載運車輛，到場後作業人員會指引傾倒、堆置。

由於中央對收後廢棄物清運處理均有標準作業程序，張為規避依法處理的高額成本，竟直接指示將廢棄物全數囤積在廠區內，因現場查獲垃圾、廢棄物可觀，實際數量仍在清查中，估計張規避處理費用數百萬元甚至破千萬元。

檢方指出，全案經警方、環保單位偵蒐多時，發現張男犯罪時間近1年，25日認為時機成熟兵分多路到台中、新竹及新北等9處搜索，一共拘提、傳喚包括張在內共16人，扣得相關帳冊、磅單等證物。

現場查緝人員也發現，后里廠區經開挖後裡頭埋藏大量營建混合物，也包括垃圾、廢塑膠、屑、粉、磚瓦，另伴隨塑膠混合物、廢電子零件外殼等1000袋，估計現場掩埋廢棄物面積高達1萬5000平方公尺，規模驚人。