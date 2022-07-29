中國流亡詩人貝嶺遭毆傷 新店警約談涉案鄰居
居住新北市的中國流亡詩人貝嶺疑遭人持棍棒毆打成傷，新店警分局今天表示，經警方到場瞭解後，貝嶺對於這起鄰居間的爭吵已提傷害告訴，將通知涉嫌人高姓男子到案釐清。
貝嶺26日與數名美國耶魯大學學生在新店區家中聚會時，隔壁鄰居不滿上門理論；當天晚上10時30分許，貝嶺送學生離開後，遭疑似喝酒的鄰居持棍棒毆打，導致肋骨斷裂、多處擦傷及輕度腦震盪，在醫院治療。
新店警分局今天表示，初步調查，這件傷害案發生在7月26日晚間8時30分，位於新北市新店區新烏路的民宅，被害人貝嶺因細故與鄰居高姓男子第一次發生爭吵並報案；經警方到場瞭解後，貝嶺表示只是鄰居間的爭吵，不願提告。
警方指出，當天晚上10時許，貝、高2人又在住家樓下碰面後起口角，雙方都有動手。肢體衝突後，貝嶺眼角、嘴角撕裂傷及身體多處擦挫傷，已於27日凌晨到烏來分駐所報案，提出傷害告訴。
警方表示，依規定受理成案，將盡速通知高男到案說明釐清，詢後將函送地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言