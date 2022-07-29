中國流亡詩人貝嶺遭毆傷 新店警約談涉案鄰居

居住新北市的中國流亡詩人貝嶺疑遭人持棍棒毆打成傷，新店警分局今天表示，經警方到場瞭解後，貝嶺對於這起鄰居間的爭吵已提傷害告訴，將通知涉嫌人高姓男子到案釐清。

貝嶺26日與數名美國耶魯大學學生在新店區家中聚會時，隔壁鄰居不滿上門理論；當天晚上10時30分許，貝嶺送學生離開後，遭疑似喝酒的鄰居持棍棒毆打，導致肋骨斷裂、多處擦傷及輕度腦震盪，在醫院治療。

新店警分局今天表示，初步調查，這件傷害案發生在7月26日晚間8時30分，位於新北市新店區新烏路的民宅，被害人貝嶺因細故與鄰居高姓男子第一次發生爭吵並報案；經警方到場瞭解後，貝嶺表示只是鄰居間的爭吵，不願提告。

警方指出，當天晚上10時許，貝、高2人又在住家樓下碰面後起口角，雙方都有動手。肢體衝突後，貝嶺眼角、嘴角撕裂傷及身體多處擦挫傷，已於27日凌晨到烏來分駐所報案，提出傷害告訴。

警方表示，依規定受理成案，將盡速通知高男到案說明釐清，詢後將函送地檢署偵辦。