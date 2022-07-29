快訊

親綠節目勸進波洛西「硬氣訪台」 為何蔡政府卻刻意低調？

農曆七月為何稱作鬼月？民俗專家：釐清「這個」才知道意義

影／批罔顧安全 洪孟楷揭新竹球場預定年底才完工

影／台中滷味攤命案追槍手...上百警搜山第5天 不排除跨界找救兵

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

日前發生的台中滷味攤槍擊命案，涉嫌開槍的41歲林嫌逃往太平山區。昨市議員蕭隆澤與民進黨團砲轟，要求警方盡速逮人。警方祭出上百警力搜山今邁入第5天，保大霹靂特警、警犬隊加入搜查，不排除跨界山域領域專業人士協助搜山。

台中市警方投入上百名警力，更加入保大特勤霹靂幹警、警犬隊與空拍機，展開陸、空地毯式搜索。圖／讀者提供
台中市警方投入上百名警力，更加入保大特勤霹靂幹警、警犬隊與空拍機，展開陸、空地毯式搜索。圖／讀者提供

昨台中市議會定期會大會，市議員蕭隆澤是滷味攤曾姓死者舅公，痛批市警局長蔡蒼柏發言失職，要求警方盡速將槍手繩之以法，以慰死者在天之靈，親屬與市民得以安心。

太平搜山今天邁入第5天，林嫌仍不見蹤影，警方已投入上百名警力，昨更加入保大特勤霹靂幹警、警犬隊與空拍機，展開陸、空地毯式搜索。

由於天氣悶熱難耐，多數員警忍受高溫日曬、蚊蟲叮咬進行山蒐任務，更有警員遭到虎頭蜂叮咬，所幸送醫後無礙，繼續投入刑案，精神令人感佩。

警方初步推判，林嫌恐橫跨逃亡到霧峰或南投山區，不排除對外尋求跨界專業人士上山協助搜查任務。全案朝違反槍砲彈藥、殺人罪嫌偵辦。

台中市警方投入上百名警力，更加入保大特勤霹靂幹警、警犬隊與空拍機，展開陸、空地毯式搜索。圖／讀者提供
台中市警方投入上百名警力，更加入保大特勤霹靂幹警、警犬隊與空拍機，展開陸、空地毯式搜索。圖／讀者提供
台中市警方投入上百名警力，更加入保大特勤霹靂幹警、警犬隊與空拍機，展開陸、空地毯式搜索。圖／讀者提供
台中市警方投入上百名警力，更加入保大特勤霹靂幹警、警犬隊與空拍機，展開陸、空地毯式搜索。圖／讀者提供

警犬 空拍機 民進黨

延伸閱讀

台中滷味攤老闆訃聞護喪妻改「妹妹」 議員舅公曝誤殺

影／滷味攤槍手逃亡第4天 警搜山遭虎頭蜂叮滿頭包

3天2起槍擊案綠營要求盧秀燕下台 市府：全力緝凶中

影／完成筏子溪最後一哩 年底動工、113年完工

相關新聞

影／台中滷味攤命案追槍手...上百警搜山第5天 不排除跨界找救兵

日前發生的台中滷味攤槍擊命案，涉嫌開槍的41歲林嫌逃往太平山區。昨市議員蕭隆澤與民進黨團砲轟，要求警方盡速逮人。警方祭出...

高雄男嬰送醫不治...法醫驗出遭虐 檢聲押生父獲准

高雄市大寮區出生40天的男嬰7月16日頭顱受傷送醫不治，生父林姓男子與妻子稱男嬰翻身自摔受傷，但法醫解剖相驗報告出爐，發...

假檢警險騙走4200萬元 機警妻這個動作保住70歲夫積蓄

假檢警萬年老梗，差點騙倒台中市龍井區一名70歲老翁。這名老翁日前接獲詐騙電話，誤以為名下8個銀行帳戶、4200多萬元存款...

影／誰家官將先接駕 引爆兩方11人新莊街頭大混戰

周二（26日）北市萬華「金義殿」遶境活動，卻因誰家官將首先接駕，而引發蘆洲、新莊兩間宮廟紛爭，最後因雙方各發嗆聲文引發戰...

同學幫選股月賺兩成？ 中信行員機警阻科技新貴匯款百萬

南科一名年輕工程師才賺了「人生第一桶金」，就相信投資股票每月能「多賺兩成」，拿了100萬到中國信託商銀鹽行分行要匯款給「...

台中小吃店清晨氣爆巨響 桌椅被炸爛、波及7車

台中市北區一中商圈內1間小吃店今清晨驚傳氣爆，初步調查疑似瓦斯未關好釀意外，因瞬間爆炸威力造成店內桌椅炸爛、玻璃門窗也震...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。