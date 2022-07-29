影／台中滷味攤命案追槍手...上百警搜山第5天 不排除跨界找救兵

日前發生的台中滷味攤槍擊命案，涉嫌開槍的41歲林嫌逃往太平山區。昨市議員蕭隆澤與民進黨團砲轟，要求警方盡速逮人。警方祭出上百警力搜山今邁入第5天，保大霹靂特警、警犬隊加入搜查，不排除跨界山域領域專業人士協助搜山。

台中市警方投入上百名警力，更加入保大特勤霹靂幹警、警犬隊與空拍機，展開陸、空地毯式搜索。圖／讀者提供

昨台中市議會定期會大會，市議員蕭隆澤是滷味攤曾姓死者舅公，痛批市警局長蔡蒼柏發言失職，要求警方盡速將槍手繩之以法，以慰死者在天之靈，親屬與市民得以安心。

太平搜山今天邁入第5天，林嫌仍不見蹤影，警方已投入上百名警力，昨更加入保大特勤霹靂幹警、警犬隊與空拍機，展開陸、空地毯式搜索。

由於天氣悶熱難耐，多數員警忍受高溫日曬、蚊蟲叮咬進行山蒐任務，更有警員遭到虎頭蜂叮咬，所幸送醫後無礙，繼續投入刑案，精神令人感佩。