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高雄男嬰送醫不治...法醫驗出遭虐 檢聲押生父獲准

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄地檢署追查男嬰死亡案，發現男嬰受虐致死，聲押生父獲准。圖為高雄地檢署。圖／本報資料照
高雄地檢署追查男嬰死亡案，發現男嬰受虐致死，聲押生父獲准。圖為高雄地檢署。圖／本報資料照
高雄市大寮區出生40天的男嬰7月16日頭顱受傷送醫不治，生父林姓男子與妻子稱男嬰翻身自摔受傷，但法醫解剖相驗報告出爐，發現男嬰身體有多處新、舊骨折傷痕，確認男嬰遭虐死亡。高雄地檢署昨天傳訊男嬰父母查辦全案，林承認曾對男嬰動手，但說詞保留，檢方聲押他獲准。

7月16日凌晨1點多，高雄市消防局救護人員到大寮區林姓男子（21歲）住處，發現男嬰無呼吸心跳，趕緊送往高雄長庚醫院急救，醫護人員發現，體重僅2200公克的男嬰，脖子疑有勒痕、臀部瘀青，又檢查出顱內出血、骨折，懷疑男嬰受虐，通報高雄市政府社會局，檢警也介入調查。

男嬰急救後住進加護病房觀察，不久仍告不治。檢警追查男嬰死因，林姓男子和妻子都稱沒施虐，說是男嬰翻身自摔受傷。當天檢方訊後，請回男嬰的林姓夫婦，但喻知限制住居。

不過，法醫解剖複驗後，發現男嬰是顱骨骨折出血，腦壓過大造成死亡，而且男嬰除了頸部勒痕，顱骨、肋骨和手骨都有新、舊骨折傷痕，臀部另有縟瘡，是因為沒翻身才出現縟瘡，與男嬰父母說詞截然不同，加上男嬰出生40天，不會自己翻身，不可能自翻摔下床，雄檢昨天才傳訊林姓夫婦說明。

據了解，林姓男子稱，他與妻子、小孩住岳父家，為了要貸款整修房子，他在民間借小額貸款，借4萬元要還近20萬元，他又曾和岳父吵架，6月下旬，他夫妻吵架，他曾用手撐住小孩的頭部、捏小孩肋骨，7月16日小孩送醫前他曾大力搖晃小孩，妻子不知道。

檢方昨天偵訊林，林仍稱小孩自己摔下床，對於男嬰骨折舊傷也交代不清，檢方才依傷害致死罪嫌聲押他獲准。

骨折 高雄市 父母

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