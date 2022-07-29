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求職淪人頭帳戶又當送毒小蜜蜂 警上門...這下慘了！

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市30歲的魏姓男子見「缺錢找我」求職貼文應徵，淪人頭帳戶及提領車手，酬勞沒拿到被警方逮，因帳戶被鎖定為警示，求職不易，轉而當送毒小蜜蜂，2個月賺2萬元又落警方手裡，恐面臨販毒最輕本刑7年刑責，得不償失。

高雄市警察局少年隊日前偵辦一件販毒案，專案小組人員持拘票衝入楠梓區一棟透天民宅，見一樓客廳凌亂，魏姓男子就躺在簡陋矮床休息，魏面對警方拘捕毫無反抗，乖乖就逮，並坦承當運送毒咖啡包的小蜜蜂。

魏男供述，之前因無業，缺錢花用，見到網路「缺錢找我、會開車極佳、馬上有工作」的求職訊息，應徵工作，沒想到，卻落入詐騙集團圈套，提供帳戶後，淪為人頭帳戶、誤當領錢車手，沒拿到半毛錢就被警方查獲。

魏男說，因帳戶被列為警示帳戶，導致應徵工作不易，只好透過朋友介紹，擔任運送毒咖啡包的小蜜蜂，賣一包賺200元，2個月賺2萬元，但2個月以來，都過著提心吊膽的日子，深怕下一次面交毒品時就被警方查獲，果真被警方盯上落網。

警方告知魏男販賣第三級毒品咖啡包，刑期最輕為7年以上有期徒刑，讓他直呼划不來。

少年隊警方呼籲，面試寫有「高收入」的應徵貼文，極可能是從事不法行為，求職應小心防範，不隨便提供帳戶及個資，以免落入犯罪集團圈套，因小失大，淪為代罪羔羊。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

高雄市魏姓男子求職淪人頭帳戶又當販毒小蜜蜂，被少年隊警方循線查獲。記者石秀華／翻攝
高雄市魏姓男子求職淪人頭帳戶又當販毒小蜜蜂，被少年隊警方循線查獲。記者石秀華／翻攝
高市警局少年隊警方在魏男住處搜出毒咖啡包。記者石秀華／翻攝
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求職 蜜蜂

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