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男被通緝遇盤查 報母身分證字號堅稱自己變性

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

24歲湯姓男子因詐欺、公共危險等罪被通緝，昨天深夜開車上路，因大燈沒開遇警盤查，竟異想天開，報51歲母親身分證字號，稱自己做過變性手術又動過聲帶，所以外表看起來不一樣，不過2者實在差太多，加上謊言無法自圓其說，最後還是被拆穿，今天被解送歸案。

警方指出，湯男昨晚23時許在中正路被青溪派出所員警攔下，自稱沒帶證件，只提供身分證字號，但員警一查，跳出一名51歲廖姓女子資料，立刻起了疑心。

由於2者實在差太多，員警詢問身分證字號是否正確，湯男堅稱資料是他本人沒錯，只是他做過變性手術和動過聲帶，所以樣貌不一樣，聲音也比較低沈。員警進一步追問其生日及其他身分證明方式，湯男則推稱出過意外不記得，手機也放在家中沒帶出來。

警方見湯男言詞閃爍，神色慌張，詢問是否有涉及刑案想規避，勸他說出實情，但湯男反駁員警說法，直到員警呼叫支援，準備動用人別辨識系統才坦承。

員警事後得知湯男報的身分證字號是其母所有，對於湯男不記得母親生日，也是頻頻搖頭。

湯姓男子（藍衣）通緝遇警攔查，竟報母親身分證字號，堅稱自己變性。記者陳俊智/翻攝
湯姓男子（藍衣）通緝遇警攔查，竟報母親身分證字號，堅稱自己變性。記者陳俊智/翻攝

身分證 生日 手術

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