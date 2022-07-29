男被通緝遇盤查 報母身分證字號堅稱自己變性

24歲湯姓男子因詐欺、公共危險等罪被通緝，昨天深夜開車上路，因大燈沒開遇警盤查，竟異想天開，報51歲母親身分證字號，稱自己做過變性手術又動過聲帶，所以外表看起來不一樣，不過2者實在差太多，加上謊言無法自圓其說，最後還是被拆穿，今天被解送歸案。

警方指出，湯男昨晚23時許在中正路被青溪派出所員警攔下，自稱沒帶證件，只提供身分證字號，但員警一查，跳出一名51歲廖姓女子資料，立刻起了疑心。

由於2者實在差太多，員警詢問身分證字號是否正確，湯男堅稱資料是他本人沒錯，只是他做過變性手術和動過聲帶，所以樣貌不一樣，聲音也比較低沈。員警進一步追問其生日及其他身分證明方式，湯男則推稱出過意外不記得，手機也放在家中沒帶出來。

警方見湯男言詞閃爍，神色慌張，詢問是否有涉及刑案想規避，勸他說出實情，但湯男反駁員警說法，直到員警呼叫支援，準備動用人別辨識系統才坦承。