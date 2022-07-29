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羅東暖心警高必丞勤區訪查 關懷弱勢助過難關

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導

羅東警分局一名暖心警員高必丞，常透過勤務特別關心轄區年邁多病、孤苦無依或生活貧苦的民眾。他近期登門拜訪生活陷困境的練姓男子一家，不只捐助物資，也聯絡當地村長慰問、辦理通報社會救助，以幫他們家度過難關。

五結分駐所警員高必丞7月26日執行勤區訪查勤務，得知練姓男子一家三口，家庭主婦的妻子患有憂鬱症、就學中的女兒罹患先天性成骨不全（玻璃娃娃）。

警方指出，家中經濟、女兒學費、生活費，全靠練男從事臨時工的微薄薪資過活。不過，練男近來膝蓋退化嚴重、工作量減少，導致生活陷入困頓極待救援。

高必丞得知後，主動捐助生活物資之外，也聯絡五結鄉協和村長長黃鐙山一同慰問，立即辦理「急難疏困」救助通報。

羅東警分局表示，高必丞常利用勤務時機，關心轄區弱勢民眾，也會主動探詢有無需要幫助。若發現民眾急需他人幫助，他會將訊息即時通報、轉社會福利機構，讓更多善心及時發揮功用，展現互助精神。

羅東警分局一名暖心警員高必丞（右）於勤區訪查時，關心生活困苦的練姓男子一家。圖／羅東警分局提供
羅東警分局一名暖心警員高必丞（右）於勤區訪查時，關心生活困苦的練姓男子一家。圖／羅東警分局提供

羅東

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