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假檢警險騙走4200萬元 機警妻這個動作保住70歲夫積蓄

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

假檢警萬年老梗，差點騙倒台中市龍井區一名70歲老翁。這名老翁日前接獲詐騙電話，誤以為名下8個銀行帳戶、4200多萬元存款涉及刑案，淪為「不法所得」，嚇得他準備依指示先提領136萬元供警察採驗指紋，還好妻子查覺有異，提議向附近的烏日警分局龍井派出所查證，才保住丈夫積蓄。

老翁表示，他是先接到自稱台電人員來電表示欠繳電費，查證半天說他涉及洗錢、毒品交易等刑案，還幫忙報警、轉接給警察。

隨後一名自稱警察的男子以老翁個資遭冒用，涉及洗錢案將由法院偵辦，用LINE傳送傳票，並以他名下8銀行帳戶、4200多萬元存款被列為「不法所得」，要他先領出不法所得136萬元供警察採驗指紋。

老翁嚇得準備趕緊領取136萬元、準備依照指示面交，一旁的妻子查覺有異，提議他先向附近的龍井派出所查證。

夫妻倆抵龍井派出所時，神情倉皇失措，擔心8個帳戶內、4200多萬元存款因涉及刑案淪為不法所得，所幸經警方耐心解釋這是詐騙集團手法，並分享其他詐騙案例，老翁才發現是一場騙局，並感謝警方積極解釋即時攔阻避免遭詐騙。

台中市警局烏日警分局呼籲，詐騙集團輪番假冒台電客服人員、電信業者、健保局人員、警察、檢察官等角色，謊稱民眾涉入毒品案、洗錢防制條例、槍砲等重大刑案，需把名下帳戶、密碼交給檢警監管等類似話術，全部都是詐騙案件慣用手法。請務必保持冷靜，撥打165反詐騙諮詢專線或110查證，才不會將一生積蓄險遭歸零。

台中市警局烏日分局龍井派出所員警即時攔阻，避免70歲老翁遭詐騙。圖／讀者提供
台中市警局烏日分局龍井派出所員警即時攔阻，避免70歲老翁遭詐騙。圖／讀者提供
台中市警局烏日分局龍井派出所員警即時攔阻，避免70歲老翁遭詐騙。圖／讀者提供
台中市警局烏日分局龍井派出所員警即時攔阻，避免70歲老翁遭詐騙。圖／讀者提供

詐騙集團

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