影／誰家官將先接駕 引爆兩方11人新莊街頭大混戰

周二（26日）北市萬華「金義殿」遶境活動，卻因誰家官將首先接駕，而引發蘆洲、新莊兩間宮廟紛爭，最後因雙方各發嗆聲文點燃戰火。今天凌晨雙方在新莊談判破裂，各持棍棒互毆、砸車，警方趕抵眾人已鳥獸散，經調閱監視器循線逮回11人偵辦，警詢後依妨害秩序、毀損罪送辦。

據了解，這月26日北市萬華區「金義殿」舉行宮廟遶境活動，吸引不少外地宮廟陣頭到場共襄盛舉。未料，新北蘆洲「刑尊會」與新北新莊「池王府」，卻因誰家的官降首要先接駕而引發衝突，經現場工作人員上前排解，最後雖沒引發激烈衝突，但彼此卻已烙下心結。

為此，連日來兩方餘氣未消，雙方再因當天接駕禮儀順序，而在臉書上互槓對嗆，導致心結加深。為解決兩方嫌隙，昨天（28日）代表「池王府」程男（42歲）等6人，約了「刑尊會」朱男（26歲）等5人，來到新莊區中義街「池王府」外談判。

今天凌晨1時許，雙方人馬依約抵達，未料才一碰面，彼此再因接駕禮儀順序，而相互叫囂，現場氣燄火爆互不相讓，最後各持鋁棒及木棍就朝對方一陣揮砸，只見在場棒棍齊飛11人街頭大混戰。過程中，朱等5人不敵對方倉皇落跑，程男等6人尾追不成，持棒朝著朱男一方汽車揮砸洩憤，直到整輛車窗破裂、車體凹損，6人再分乘3車逃離現場。