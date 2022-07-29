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台中小吃店清晨氣爆巨響 桌椅被炸爛、波及7車

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市北區一中商圈內1間小吃店今清晨驚傳氣爆，初步調查疑似瓦斯未關好釀意外，因瞬間爆炸威力造成店內桌椅炸爛、玻璃門窗也震碎，波及附近7輛汽機車所幸當時沒有人經過，樓上余姓屋主也被巨響嚇醒，查看時不慎被玻璃割傷，警方獲報到場交管，後續民事賠償責任有待協調。

台中第2分局指出，今天一早6點多獲報北區錦平街內1間小吃店傳出氣爆，由轄區育才派出所到場查看，發現當時店家內疑似瓦斯桶沒關好引燃，爆炸造成店家桌椅、裝潢毀損，玻璃也裂滿地，現場一片狼籍。

警方為求謹慎到場交管，也通知1999環保局清理，而店家余姓負責人住在3樓一早也被氣爆巨響嚇醒，連忙下樓查看時手腳也不小心遭玻璃割傷，經消防員到場包紮後無大礙。

警方初判現場為意外，氣爆也波及停在巷口附近的5輛機車、2輛汽車，均已陸續通知車主到場，雙方後續民事責任有待釐清。

警方現場交管。記者曾健祐／翻攝
警方現場交管。記者曾健祐／翻攝
氣爆現場。記者曾健祐／翻攝
氣爆現場。記者曾健祐／翻攝
附近車輛遭波及。記者曾健祐／翻攝
附近車輛遭波及。記者曾健祐／翻攝
氣爆炸爛店內桌椅。記者曾健祐／翻攝
氣爆炸爛店內桌椅。記者曾健祐／翻攝

氣爆 小吃

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