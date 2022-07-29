台中小吃店清晨氣爆巨響 桌椅被炸爛、波及7車

台中市北區一中商圈內1間小吃店今清晨驚傳氣爆，初步調查疑似瓦斯未關好釀意外，因瞬間爆炸威力造成店內桌椅炸爛、玻璃門窗也震碎，波及附近7輛汽機車所幸當時沒有人經過，樓上余姓屋主也被巨響嚇醒，查看時不慎被玻璃割傷，警方獲報到場交管，後續民事賠償責任有待協調。

台中第2分局指出，今天一早6點多獲報北區錦平街內1間小吃店傳出氣爆，由轄區育才派出所到場查看，發現當時店家內疑似瓦斯桶沒關好引燃，爆炸造成店家桌椅、裝潢毀損，玻璃也裂滿地，現場一片狼籍。

警方為求謹慎到場交管，也通知1999環保局清理，而店家余姓負責人住在3樓一早也被氣爆巨響嚇醒，連忙下樓查看時手腳也不小心遭玻璃割傷，經消防員到場包紮後無大礙。