肉身擋禍護孫 幸好婦僅骨折、孫無礙
嘉義市有名婦人騎機車載孫兒行經路口時，與1輛轎車發生車禍，婦人急忙以肉身環抱孫兒人車倒地，消防救護人員據報到場救護，查看婦人傷勢疑似鎖骨骨折，男童在婦人保護下，手部擦傷，驚嚇過後臉色蒼白，將2人送醫，車禍原因由警方調查中。
昨天上午10時28分，市消防局德安分隊趕往遠東街與忠順一街路口車禍現場，年約62歲婦人與8歲男童受傷，經詢問得知轎車於路口時疑似未注意車前狀況，撞上直行機車肇禍。
據婦人表示，其實不太知道發生什麼事情，只感覺有擦撞，當下只想保護機車前座的孫兒，直覺地環抱孫兒，祖孫倆被轎車撞飛，期間牢牢抱著孫兒摔落地面，感到手部非常疼痛無法舉起，救護員初估疑似鎖骨骨折及右腳擦傷，立即給予三角巾固定及清洗傷口、包紮止血；孫兒則是因為婦人保護下，只有手部出現擦傷，驚嚇過後臉色顯白，經清洗傷口、包紮止血後，將2人送往醫院診治，相關肇事原因由警方調查處理中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言