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肉身擋禍護孫 幸好婦僅骨折、孫無礙

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市有名婦人騎機車載孫兒行經路口時，與1輛轎車發生車禍，婦人急忙以肉身環抱孫兒人車倒地，消防救護人員據報到場救護，查看婦人傷勢疑似鎖骨骨折，男童在婦人保護下，手部擦傷，驚嚇過後臉色蒼白，將2人送醫，車禍原因由警方調查中。

昨天上午10時28分，市消防局德安分隊趕往遠東街與忠順一街路口車禍現場，年約62歲婦人與8歲男童受傷，經詢問得知轎車於路口時疑似未注意車前狀況，撞上直行機車肇禍。

據婦人表示，其實不太知道發生什麼事情，只感覺有擦撞，當下只想保護機車前座的孫兒，直覺地環抱孫兒，祖孫倆被轎車撞飛，期間牢牢抱著孫兒摔落地面，感到手部非常疼痛無法舉起，救護員初估疑似鎖骨骨折及右腳擦傷，立即給予三角巾固定及清洗傷口、包紮止血；孫兒則是因為婦人保護下，只有手部出現擦傷，驚嚇過後臉色顯白，經清洗傷口、包紮止血後，將2人送往醫院診治，相關肇事原因由警方調查處理中。

救護員查看婦人傷勢，疑似鎖骨骨折。記者李宗祐／翻攝
救護員查看婦人傷勢，疑似鎖骨骨折。記者李宗祐／翻攝
男童坐在一旁，只有手部擦傷，但因驚嚇臉色蒼白。記者李宗祐／翻攝
男童坐在一旁，只有手部擦傷，但因驚嚇臉色蒼白。記者李宗祐／翻攝
車禍現場，肇事責任待警方調查釐清。記者李宗祐／翻攝
車禍現場，肇事責任待警方調查釐清。記者李宗祐／翻攝

車禍 骨折

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