肉身擋禍護孫 幸好婦僅骨折、孫無礙

嘉義市有名婦人騎機車載孫兒行經路口時，與1輛轎車發生車禍，婦人急忙以肉身環抱孫兒人車倒地，消防救護人員據報到場救護，查看婦人傷勢疑似鎖骨骨折，男童在婦人保護下，手部擦傷，驚嚇過後臉色蒼白，將2人送醫，車禍原因由警方調查中。

昨天上午10時28分，市消防局德安分隊趕往遠東街與忠順一街路口車禍現場，年約62歲婦人與8歲男童受傷，經詢問得知轎車於路口時疑似未注意車前狀況，撞上直行機車肇禍。