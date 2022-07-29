同學幫選股月賺兩成？中信行員機警阻科技新貴匯款百萬

南科一名年輕工程師才賺了「人生第一桶金」，就相信投資股票每月能「多賺兩成」，拿了100萬到中國信託商銀鹽行分行要匯款給「國小同學」，行員隨口問他為何匯款、見男子不像股市投機客、機警拖延並報警攔阻，保住男子百萬積蓄免遭騙。

警方上午前往銀行頒發感謝狀及獎勵金，提醒民眾詐騙集團常用想短期致富心理，以各式名目誘使投資詐騙。

男子表示，熟識的「國小同學」加Line好友，日前告訴他現在股市只要投入100萬元，1個月內就能獲利20萬，男子認機不可失要匯款請同學代操作股票；中信銀曾姓經理、邱姓行員察覺有異報警。

永康分局鹽行派出所員警到場，檢視男子通訊內容發覺男子與對方在去年中互加好友，不過雙方聯繫對話內容極少，「看起來就不像國小同學」；男子不信，員警耐心提醒股市沒人敢保證一個月內獲利兩成，這是典型的「假投資詐財」詐騙手法，男子才放棄匯款100萬。