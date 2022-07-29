同學幫選股月賺兩成？中信行員機警阻科技新貴匯款百萬
南科一名年輕工程師才賺了「人生第一桶金」，就相信投資股票每月能「多賺兩成」，拿了100萬到中國信託商銀鹽行分行要匯款給「國小同學」，行員隨口問他為何匯款、見男子不像股市投機客、機警拖延並報警攔阻，保住男子百萬積蓄免遭騙。
警方上午前往銀行頒發感謝狀及獎勵金，提醒民眾詐騙集團常用想短期致富心理，以各式名目誘使投資詐騙。
男子表示，熟識的「國小同學」加Line好友，日前告訴他現在股市只要投入100萬元，1個月內就能獲利20萬，男子認機不可失要匯款請同學代操作股票；中信銀曾姓經理、邱姓行員察覺有異報警。
永康分局鹽行派出所員警到場，檢視男子通訊內容發覺男子與對方在去年中互加好友，不過雙方聯繫對話內容極少，「看起來就不像國小同學」；男子不信，員警耐心提醒股市沒人敢保證一個月內獲利兩成，這是典型的「假投資詐財」詐騙手法，男子才放棄匯款100萬。
永康分局長甘炎民、偵查隊長陳勇志及鹽行派出所長侯俊誠上午代表分局頒發感謝狀及獎勵金，感謝行員協助攔阻詐騙，宣導最新詐騙手法加強防堵詐騙，並提醒大家勿輕信來路不明投資管道，若宣稱穩賺不賠，獲利又超乎尋常，應小心求證，任何可疑問題可打110報案或165反詐騙專線即時查證。
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