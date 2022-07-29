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屏警潘彥廷自學程式研發「鑑識整合系統」節省百萬公帑

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏縣警局鑑識科派駐里港警分局巡官潘彥廷，有感於每當勘查現場、採獲各類證物回到辦公室後，耗時手寫整理資料歸檔，他向科內毛遂自薦，建置鑑識整合系統，從零開始，自學程式設計，近1年開發「鑑識整合系統」，如今上線滿1年，他主動研發系統，為警局省下建置預算近300萬元，獲今年屏縣府廉潔楷模表揚。

31歲潘彥廷是屏東子弟，屏東高中畢業後，他考上國防醫學大學醫學系，最後決定從警，警大79期鑑識系畢業後，分發到彰化縣警局，四年前回到家鄉屏東縣警局。潘彥廷觀察，從勘查現場、採獲各類證物回到辦公室後，要花約1小時手寫資料，且手寫資料重複性高，歸檔後搜尋查找不易。

潘彥廷說，他參考新北市警局、彰化縣警局等，曾經建置相關系統建置廠商，若警局編列預算建置，至少要花費四百多萬元，預算額大。他決定自學程式設計，花約一年學習寫程式，上網查找國外寫程式論壇、看YOUTUBE頻道，全英文資料。

「設計程式以使用者角度出發」，潘彥廷說，研發程式回歸使用者需求，會跟同仁討論需求，設計友善使用者介面，在登打整理資料時，透過一次性輸入，節省繁複的登載流程，使用下來節省約一半時間。

「系統上線測試後，同仁使用者回饋，不斷滾動式修正」，潘彥廷說，鑑識整合系統，讓證物管理從最初蒐集，到最後存入地檢署贓物庫，數位化處理，透過系統輸入案件背景資料，可以分析存檔所有案件，從點到面分析，提供偵查同仁更具價值勘查資料，也偵破以往難以察覺的跨轄區且長期間的連續案件。

縣警局鑑識科長許清桂指出，若外包廠商建置鑑識整合系統，建置費用約290萬元，每年維護費所費不貲，系統較無法針對使用者需求即時彈性調整，感謝同仁主動提出建置系統。

潘彥廷分享，雖然當年放棄國防醫從警，但不後悔，努力把握好每個機會，不侷限自我，現今是跨領域時代，若讓他重新選擇，他可能會選擇資訊工程相關，軟體世界是未來趨勢。

屏東縣警局鑑識科長許清桂（後）感謝同仁潘彥廷（前）主動建置鑑識整合系統，節省大量文書輸入、管理時間。記者劉星君／攝影
屏東縣警局鑑識科長許清桂（後）感謝同仁潘彥廷（前）主動建置鑑識整合系統，節省大量文書輸入、管理時間。記者劉星君／攝影
屏東縣警局鑑識科巡官潘彥廷花近一年時間自學建置「鑑識整合系統」，系統上線一年，提升現勘人員、證物室管理人員工作效率，節省大量文書輸入、管理時間。記者劉星君／攝影
屏東縣警局鑑識科巡官潘彥廷花近一年時間自學建置「鑑識整合系統」，系統上線一年，提升現勘人員、證物室管理人員工作效率，節省大量文書輸入、管理時間。記者劉星君／攝影

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